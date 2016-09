Aus besonderem Grund: Kunst ist ein neuer Themenschwerpunkt der Messe. Daher wurde nach Angaben der Messe ein Künstler - und nicht wie üblich ein Autor oder Verleger - als "Key Note Speaker" eingeladen.

Die Buchmesse wird am 18. Oktober eröffnet - inoffiziell am Vormittag mit einer Medienkonferenz, offiziell am Abend mit politischer Prominenz und Vertretern des Gastlandes. 2016 ist der Sprachraum Flandern und Niederlande Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.

Die weltgrösste Bücherschau versteht sich schon lange nicht mehr nur als Handelsplattform für gedruckte Texte. Seit Jahren ist "Content" das wichtigste Schlagwort. Mit "THE ARTS+", einer Messe innerhalb der Messe, sollen in dieses Jahr "Inhalte und digitale Geschäftsmodelle im Kulturbereich" zusammengebracht werden.

Hockney (79) sei "der ideale Repräsentanten für das, was wir mit THE ARTS+ zeigen wollen", sagt Buchmesse-Direktor Juergen Boos. Es gehe um "die Synthese von Digitalem und Ästhetischen in der Kunst". Für eine Ausstellung schuf Hockney unter anderem grossformatige Bilder, die mit einem iPad entstanden sind.