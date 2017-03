Heute Weltkriegsstimmung

Und das ist momentan so einiges. Christian Jott Jenny, Erfinder und Alias von Leo Wundergut, erklärt: «In letzter Zeit hat die Welt so etwas wie erhöhte Temperatur. Irgendwas liegt in der Luft. Ältere Menschen, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, sagen, es sei eine ähnliche Stimmung wie damals.» Für den Zürcher Tenor Grund genug, das aktuelle Programm «Davon geht die Welt nicht unter» zu nennen, nach dem gleichnamigen Schlager, den Nazi-Star Zarah Leander zur hellen Freude der versammelten NSDAP trällerte, während Komponist Bruno Balz in Gestapo-Haft sass – er war jüdisch und homosexuell. Und schon wird aus Schunkeln Stutzen. «Während wir lachen, ist der Abgrund oft ganz nah», resümiert Christian Jott Jenny lakonisch.

Burka made in Switzerland

Abgründe aller Art bietet auch seine Show: Da trifft Bachs berühmte «Air» auf eine Burka-Modeschau; Ritalin auf Ramadan, ein Königspudel auf Viagra, und der Tristan-Akkord auf deutschen Schlager. Eine Küsnachter Weberei saniert sich mithilfe des Burka-Sektors, und schon erscheint uns Schweizern der Islam, bei nahem Kassenklimpern besehen, plötzlich als nicht mehr so fremd. In Leo Wunderguts Revue wird Unterhaltung mit drei K geschrieben: Klamauk, Klassik – und Klasse. «Ich bin nun mal in einem Elternhaus aufgewachsen, wo man Richard Wagner noch von einem Gin Tonic unterscheiden konnte», erzählt Christian Jott Jenny. Das prägt. Sogar seine Bühnenrolle Leo Wundergut ist einem Mindestmass an Bildung verpflichtet: «Leo Wundergut ist wertkonservativ, elegant und eloquent – aber er nennt die Dinge beim Namen.» Lediglich die wenigen Witze unter der Gürtellinie überlässt er zum Abschiessen seinem Co-Tenor Rubini (Reto Hofstettler) – wohlgemerkt mit der WorthülsenPistole: «Mamma mia, der Gotthard ist zu! Wie komme ich gen-Italien?»

Premiere ist morgen Sa., 4. März, in Miller’s Studio, Zürich. Die Show tourt im Herbst 2017. www.wundergut.ch