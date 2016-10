Die Dachstiftung Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee hat mit der Hahnloser/Jaeggli Stiftung Winterthur einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen, wie es am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Bern hiess.

Beide Seiten sprachen von einem "ausserordentlichen Glücksfall". Damit sei sichergestellt, dass die Werke aus der Winterthurer Villa Flora, die den Museumsbetrieb 2014 einstellen musste, nicht in einem Depot verschwinden, sagte Beat Denzler, Präsident der Hahnloser/Jaegg Stiftung.

Der Vertrag sieht eine langfristige Leihgabe vor, enthält aber auch eine Rückzugsklausel für den Fall, dass die Villa Flora eines Tages wieder den Museumsbetrieb aufnehmen sollte.