Das hätte Peter Boenisch wohl nicht gedacht. Masturbations-Anleitungen. In seinem Heft. Der CDU-Politiker und spätere Sprecher von Bundeskanzler Kohl hatte die «Bravo» 1956 gegründet. Als Film- und Fernsehzeitschrift. Ein braves Heftchen für rechtschaffene, westdeutsche Jugendliche.

Die Schlagzeilen lauteten damals: «Roy Black: Was ich liebe, was ich hasse» oder «‹Bravo› öffnet die Geheimakte Udo Jürgens». In der Anfangszeit der berühmtesten Jugendzeitschrift der deutschsprachigen Welt deutete wenig darauf hin, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften die «Bravo» einst indizieren würde wegen zu detaillierter Informationen zum Thema Onanie.

Heute vor 60 Jahren erschien die erste Nummer des legendären Hefts. Kein Magazin hat in der deutschsprachigen Welt seither auch nur annähernd so viele Jugendliche erreicht, so viele Generationen geprägt wie die «Bravo». Zu ihren Glanzzeiten Ende der 70er-Jahre, lasen es 60 Prozent der 12- bis 21-Jährigen in Deutschland. Während knapp zwei Jahrzehnten lag die Auflage bei über einer Million Exemplare.