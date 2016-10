«Da muss ich widersprechen», sagt Maria Ursprung. Sie sei keine untypische Studentin am Schweizerischen Literaturinstitut. Als sie 2014 ihr Bachelorstudium in Biel begann, hatte sie schon einen beachtlichen Leistungsausweis im Kulturbetrieb. Sie hat am Schauspielhaus Basel assistiert und am Thalia Theater Hamburg erste Inszenierungen realisiert, in Bern brachte sie das Stück «Ustrinkata» von Arno Camenisch zur Uraufführung, 2012 wurde sie vom Kanton Solothurn mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Etwa die Hälfte der Studierenden in Biel brächten berufliche Erfahrungen auf einem anderen Gebiet mit, sagt die 31-Jährige. «Zum Glück», ergänzt Silvio Huonder.

Es erlaubt ihm, sich weniger als Lehrer zu fühlen. «Bei Studierenden, die nicht direkt vom Gymnasium kommen, ist das Schreiben keine zufällige Idee. Man spricht eine gemeinsame Sprache, versteht sich schneller, der Austausch ist fruchtbarer.» Seit der Eröffnung des Literaturinstituts vor zehn Jahren hat der in Chur aufgewachsene Schriftsteller, der seit langem in Berlin lebt, gut zwanzig angehende Autoren begleitet. Maria Ursprung ist eine von ihnen. Vor zwei Jahren fing sie mit der Ausbildung in Biel an. «Ich habe schon immer viel geschrieben», sagt sie, «aber das Literaturinstitut gab mir die Legitimierung dafür.» Etwa wenn Freunde sie ins Kino einladen, sie aber lieber zu Hause bleibt. Um zu schreiben.