Was bedeutet Ihnen Ihre Familie?

Meine Familie ist mir heilig, mein Ein und Alles. Ich beschütze sie, wenn sie bedroht wird. Sie ist mein Wolfsrudel und ich der Leitwolf, der sein Rudel verteidigt.

Im Lied «Mir beidi» beschreiben Sie den Kampf gegen den Rest der Welt. Fühlen Sie sich unverstanden?

Ich habe immer polarisiert. Man mag mich oder hasst mich. Wieso man mich wegen meiner Musik mag, hab ich nie verstanden. Aber wieso Leute mich ein Arschloch nennen, ohne mich zu kennen, verstehe ich überhaupt nicht. Und es wird immer schlimmer, die sozialen Medien befördern das.

Die meisten neuen Lieder haben einen negativen Touch. Dabei hatte ich immer das Gefühl, dass das Leben es mit Gölä eigentlich noch gut meint. Irre ich mich?

Nein, mir geht es prächtig. Aber alles ist Yin und Yang. Alles hat zwei Seiten: Wenn mir die Liebe meines Lebens geschenkt wird, wächst gleichzeitig die Angst, sie zu verlieren. Alles hat eine schlechte Seite.

Hm … trotzdem. Sie kommen mir wie ein Wutbürger vor, der sich Luft verschaffen muss. Was halten Sie von Donald Trump?

In Amerika ist es völlig egal, wen man wählt. Im Hintergrund wirken andere Mächte. Wahlen sind wie Brot und Spiele für die Leute.

Würden Sie Donald Trump wählen?

Das weiss ich nicht. Aber Donald Trump sagt: Americans First! Das gefällt mir. Das möchte ich auch von unseren Politikern in Bern hören: die Schweiz und die Schweizer zuerst! Brüssel? Das geht mir am Arsch vorbei. Viele Regierungen in Europa haben vergessen, dass sie vom Volk gewählt wurden und zum Wohl von ihnen handeln müssten.

Der Schweiz geht es aber immer noch überdurchschnittlich gut. Was läuft denn aus Ihrer Sicht falsch?

Wir machen unser Land selber kaputt. Alles, was unsere Grosseltern aufgebaut haben. In kürzester Zeit. Wir haben unfähige Politiker. Ohne Not haben sie das Bankgeheimnis aufgegeben. Die Swissair gibt es nicht mehr. Wieso musste keiner der Verantwortlichen dafür bezahlen? Stattdessen mussten wir Schweizer Steuerzahler dafür geradestehen.