"Dieser neue Lehrgang reiht sich in die zugleich alte wie auch lebendige Genfer Tradition der bande dessinée ein", sagte die Genfer Bildungsdirektorin Anne Emery-Torracinta (SP) am Donnerstag vor den Medien in Genf.

Sie unterstrich auch das Erbe des Genfers Künstlers Rodolphe Töpffer (1799-1846), der mit seinen Bildergeschichten als Erfinder des Comics gilt. Zum Anfang des Studienjahrs 2017 sollen die ersten Anwärter ihre zweijährige Ausbildung beginnen.

Sie erhalten nach dem Abschluss den Titel eines Designers FH in visueller Kommunikation. Besonders erfreut zeigte sich an der Medienkonferenz in Genf Philippe Chappuis, der unter dem Künstlernamen Zep die Titeuf-Comics herausgegeben hat.

Er selber absolvierte vor 30 Jahren an der Fachhochschule für Gestaltung in Genf eine Ausbildung - die gleiche Schule, die nun den neuen Lehrgang für Comiczeichner anbietet. Zep bezeichnete die Ausbildung als "schöne Anerkennung für den Beruf".