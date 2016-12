Wenn in den vergangenen Monaten Schweizer TV-Exporte im deutschen Fernsehen auftraten, dann sorgten sie für Furore – Illi und Köppel lassen grüssen.

Am Freitagabend wurde diese Tradition nun fortgesetzt. Und zwar durch die Schweizer Slam-Poetin Hazel Brugger. Nur sind dieses Mal die Feedbacks durchgehend positiv.

Was ist passiert?

Am Dienstagabend hielt die CDU in Essen ihren Parteitag ab. Obschon die Union kriselt, wurde Angela Merkel zum neunten Mal in Folge zur Parteichefin gewählt. Die anwesenden CDUler setzten darauf zu einem elfminütigen Klatsch-Marathon an. Mittendrin: Hazel Brugger. Unterwegs für die «heute-show» des ZDF.

Mit dem ZDF-Mikrofon ausgerüstet mischte sich die Schweizerin für die Satire-Sendung unter die Politiker und stellte provokative Fragen, die das eine oder andere Parteimitglied arg in Erklärungsnot brachten.

«Wie oft muss Merkel noch gewählt werden, um die Frauenquote der CDU im Alleingang zu erfüllen?», fragte sie zum Beispiel die CDU-Politikerin Julia Klöckner. Diese entgegnete mit einem Lachen: «Wollen Sie kandidieren? Sie schaffen das!» Brugger trocken: «Kann ich auch für eine andere Partei kandidieren?»

Richtig lustig wurde es, als die 23-Jährige die Politiker fragte, was denn der grösste Erfolg der CDU im Jahr 2016 gewesen sei – denn hier gerieten viele der sonst so redegewandten Volksvertreter in Erklärungsnot.

Haben Sie auch mitgeklatscht?

Schlagfertig zeigte sich Brugger, die kürzlich zur Schweizer Kolumnistin des Jahres gewählt wurde, auch im Schwätzchen mit diesem Herren hier: