«Es ist, als ob Millionen von Stimmen plötzlich aufschrien», sagt der Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi im Film «Star Wars». Am Dienstagabend waren es die Stimmen von Millionen von «Star Wars»-Fans, die aufgeschrien haben, als die unglückselige Nachricht eintraf: Carrie Fisher ist tot. Die Schauspielerin und Autorin, die 1977 in der Rolle der Prinzessin Leia über Nacht weltberühmt wurde, verstarb am Dienstag Vormittag (Ortszeit), nachdem sie vergangenen Freitag auf einem Flug von London nach Los Angeles einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte.

Carrie Fisher war ein Phänomen, das weiter griff, als oft den Anschein macht. In unmittelbarer Erinnerung bleiben zweifellos ihre berühmte Schneckenfrisur und der goldene Metallbikini, der die Gedanken unzähliger pubertierender «Star Wars»-Fans befeuerte. In ihrer humorvollen Autobiografie «Wishful Drinking» (erschienen 2008) erzählt Fisher von ihren Aufeinandertreffen mit solchen Fans: «Einer sagte mir mal, er habe als Teenager jeden Tag an mich gedacht. Ich fragte ihn: <Jeden Tag, wirklich?> Und er antwortete: <Ja, vier Mal am Tag…>»