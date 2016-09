Eine zweite Serie steht nun kurz vor der Umsetzung. Anfang Woche hatte die Zeitung «Südostschweiz» publik gemacht, dass die Produktion mit dem Arbeitstitel «Wilder» im Glarnerland spielen wird. In den Regionen Klausenpass und Urnerboden hat die Produktionsfirma C-Films bereits nach geeigneten Drehorten Ausschau gehalten. Die Serie soll von einer Polizistin handeln, die in ihre Heimat zurückkehrt und dort in eine dunkle Geschichte verwickelt wird. Die renommierte Schweizer Produktionsfirma C-Films hat unter anderem auch den Swissair-Film «Grounding» und «Schellen-Ursli» gedreht.

Favoriten sind Charakter-Mimen

Beim SRF gibt man sich noch zugeknöpft zum Projekt. Bestätigt wird einzig, dass im November die Dreharbeiten beginnen und die Serie 2018 ausgestrahlt werden soll. Gemäss gut informierten Kreisen ist der Auswahlprozess beim Casting aber schon weit fortgeschritten, obwohl ein definitiver Entscheid noch fehlt. In der Poleposition stehen Marcus Signer (51), bekannt aus dem Film «Der Goalie bin ig», und Sarah Spale-Bühlmann (36), die unter anderem in der SRF-Serie «Tag und Nacht» mitspielte. Beide Schauspieler gelten als Charakter-Darsteller. Sie spielten schon gemeinsam im Schweizer Tatort «Geburtstagskinder». Die Favoriten für die Hauptrollen deuten darauf hin, dass «Wilder» etwas rauer und düsterer ausfallen dürfte, als «Der Bestatter» mit dem gemütlichen Luc Conrad, gespielt von Mike Müller.

Kein «Bestatter»-Ersatz

Für den «Bestatter» hat «Wilder» keine direkten Auswirkungen. Urs Fitze sagt dazu: «Aktuell wird die fünfte Staffel gedreht und wir sind mit dem bisher gesehenen Material sehr zufrieden.» Parallel dazu arbeiten mehrere Autoren bereits an einer sechsten Staffel. Gemäss Fitze wird nach Ausstrahlung der fünften Staffel im Februar 2017 definitiv entschieden, ob eine weitere Staffel produziert wird. «Der Bestatter» ist also noch nicht am Ende, aber es gerät langsam in Sicht. Hauptdarsteller Mike Müller hat schon mehrfach erklärt, dass er aufhören wolle, solange es noch Spass mache.