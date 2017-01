Oder wenn «Ma vie de Courgette»-Produzent Max Karli auf der Bühne von den 30 bis 40 Aufführungen ihres Filmes für die Oscar-Jury in Los Angeles erzählt – und dabei scherzt, er und Regisseur Claude Barras hätten nie gewusst, woran sie seien, weil die Amerikaner einfach alles, was sie sehen, als «great, beautiful, fantastic!» bezeichneten.

Alle lagen sich in den Armen

Die Solothurner Filmtage sind vielleicht auch der einzige Ort im Filmland Schweiz, wo so etwas wie kollektive Ekstase möglich ist. Nachdem am Dienstagnachmittag die Oscar-Nominierungen verkündet worden waren, ging ein Raunen durch die Stadt und das Festivalvolk lag sich überglücklich in den Armen.

Ähnliche Szenen am Mittwoch bei der Nacht der Nominationen für den Schweizer Filmpreis. Mit jeder der sagenhaften fünf Nominierungen steigerte sich der Jubel bei Regisseur Tobias Nölle und seiner «Aloys»-Crew ins Unermessliche. Für Nölle, der mit seinem zauberhaft verschrobenen Langfilmdebüt vor rund einem Jahr an der Berlinale den Kritikerpreis gewann, schloss sich in Solothurn ein Erfolgskreis.

Man kann diese Leistungen, diese Freude, diesen Optimismus nicht genug betonen. Der Schweizer Film leidet seit Jahren unter einem Imageproblem; einfallslos, behäbig, Dialoge für die Tonne, so lauten die Dauervorwürfe des Schweizer Kinopublikums, das sich lieber Dutzendware aus Hollywood reinzieht als Filme, die unweit ihrer eigenen Haustüre entstanden sind. Eklatant: Nur etwa 5,5 Prozent aller Kinotickets wurden 2016 für einen Schweizer Film gelöst.

Doch wer an den Solothurner Filmtagen war, weiss: Wir können stolz sein auf unsere Filmschaffenden. Sie überzeugen mit bissigen, relevanten Stoffen und finden aufregende neue Wege, ihre Themen umzusetzen. Obwohl sich ihre Produktionsbedingungen wegen des politischen Isolationskurses der Schweiz verschlechtert haben, sind sie so erfolgreich wie nie zuvor. Das verdient Wertschätzung – aber vor allem auch: ein neugieriges Publikum.