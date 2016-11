Der gebürtige New Yorker spielte in vielen Kino-Klassikern mit, bekannt machte ihn aber seine Rolle als Napoleon Solo in der Fernsehserie "The Man from U.N.C.L.E." Die Agenten-Serie war in den 60er Jahren in den USA ein grosser TV-Hit.

Für seine Nebenrolle in "The Young Philadelphians" war er 1959 für einen Oscar nominiert worden. Er spielte auch in Filmen wie "The Magnificent Seven", "The Towering Inferno" und "Superman III" mit.