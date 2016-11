Als sich in Florida gerade die Zukunft der mächtigsten Nation der Erde zu entscheiden begann, da schaltete Stephan Klapproth zur Wahlparty der US-Botschaft im Berner Kornhauskeller. Und irgendwie tat das gut. Endlich. Eine Auszeit. Zwar wird sich niemand an was erinnern, das die US-Botschafterin Suzan LeVine im SRF-Interview «excited» von sich gab. Aber in dieser einem Drogentrip ähnelnden TV-Nacht, verhalf das SRF wenigsten kurzzeitig zu einem wohltuenden Informationsvakuum. Einfach mal durchatmen.

Über 500 Tage dauerte der US-Wahlkampf. Er brachte die Welt beinahe um den Verstand. 24/7 digitales News-Stakkato. Ein Takt, dem nicht einmal die auf Geschwindigkeit gedopten US-Medien noch richtig folgen konnten. Auf dem amerikanischen Nachrichtensender CNN kulminierte dieser Dauerbeschuss in der Wahlnacht in einem Informationstrommelfeuer. Kaum trafen die ersten Wahlresultate aus den Gemeinden amerikanischer Ostküsten-Bundesländer im Fernseh-Studio ein, da begannen dort die interaktiven Grafiken zu tanzen.

Im Minutentakt signalisierten «Key Race Alerts» die entscheidende Relevanz der nächstfolgenden Grafik, während adrenalingeladene Moderatoren nervös zu Spannungsmusik an Live-Daten-Touchscreens herum tippten. Der Puls ging hoch, die Synapsen glühten. Nur damit das nächste CNN-Expertengremium das Gewicht der eben gesendeten Informationen wieder relativieren konnte. Rausch und Ausnüchterung in einer unbarmherzigen Kadenz. Nach einer halbe Stunde schon Erschöpfungszustände.

In Europa bedeutet eine Wahlnacht ja vor allem warten. Warten auf Resultate. Bei der deutschen ARD vertrieb man sich die Zeit mit Geschichten über die Abgründe der USA. Ein dokumentarischer Beitrag widmete sich den «dunklen Seiten Amerikas». Abu Ghraib. Guantanamo. Bei «Maischberger» diskutierte eine eher unprominent zusammengestellte Talk-Runde über das Phänomen Trump. Und beim zweiten deutschen Öffentlich-Rechtlichen gruppierten sich die Experten in einer Kulisse, die jener der Sonntagsnachmittagsshow Fernsehgarten glich. Das fühlte sich alles angesichts der immer düster werdenden Nacht eigenartig beiläufig an.