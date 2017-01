Rekord für "La La Land"

Grosser Favorit bei der Oscar-Verleihung am 26. Februar ist "La La Land" mit 14 Nominierungen. Damit stellt das nostalgische Filmmusical einen Rekord ein: Bisher verbuchten nur "Titanic" (1998) sowie "All About Eve" (1951) ebenso viele Nominierungen.

"La La Land" wurde unter anderem in der wichtigsten Kategorie als bester Film nominiert, darüber hinaus auch für das Drehbuch, den Schnitt, den Soundtrack und den besten Song. Ausserdem gab es Nominierungen für die Hauptdarsteller Ryan Gosling, Emma Stone und für Regisseur Damien Chazelle.

Unter den Oscar-Favoriten sind auch der Science-Fiction-Film "Arrival" sowie das Drama "Moonlight" über einen jungen Afroamerikaner. Beide Filme erhielten jeweils acht Nominierungen. Die zwei Filme wurden auch in das Rennen um den Hauptpreis für den besten Film geschickt. Zu den acht in dieser Kategorie nominierten Filmen gehören ferner die Familientragödie "Manchester by the Sea" und das Drama "Lion" um ein indisches Adoptivkind in Australien.

Fairness für Afroamerikaner

Ein besonderes Augenmerk bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wird darauf liegen, ob afroamerikanische Künstler ausgezeichnet werden. Im vergangenen Jahr waren diese leer ausgegangen, was viel Kritik ausgelöst hatte. Mehrere afroamerikanische Schauspieler sind für die diesjährigen Oscars nominiert, darunter die Schauspielerin Mahershala Ali für "Moonlight" und Denzel Washington für "Fences".

Sensationeller Erfolg für die Schweiz

Gleich drei Nominationen für Academy Awards in einem Jahr sind ein beispielloser Erfolg für den Schweizer Film. Die letzten Nominationen waren laut Swissfilms 2015 der Kurzfilm "Parvaneh" von Talkhon Hamzavi und 2009 die deutsch-schweizerische Koproduktion "Auf der Strecke" von Reto Caffi in der Kategorie Live Action Short Film. 2002 erhielt der Dokumentarfilm "War Photographer" von Christian Frei eine Nomination als bester Dokumentarfilm.

Letztmals gewann 1991 Xavier Kollers "Reise der Hoffnung" als bester fremdsprachiger Kinofilm einen Oscar für die Schweiz.