Viola Davis vergiesst Tränen

Viola Davis ist eine starke Frau. Aufrecht steht sie im grellroten Abendkleid vor den Journalisten und spricht stolz über ihre Nebenrolle in "Fences". Doch dann bricht es aus dem schwarzen Star heraus. Sie wollte nicht weinen. Doch schon wischt sie sich die Tränen ab. "Ich wuchs in totaler Armut auf. In abbruchreifen Wohnungen, die von Ratten verseucht waren. Ich wollte es zu etwas bringen, ich wollte meine Sache gut machen", sagt Davis.

Es ist plötzlich ganz still in dem Interview-Raum. "Das ist wie ein Wunder Gottes, grosse Träume zu haben und zu hoffen, dass man es schafft", erklärt Davis mit geröteten Augen. Mit 51 Jahren würde sie sich selbst nun "irgendwie" lieben. Doch auch als Oscar-Preisträgerin will sie bodenständig bleiben. "Ich werde Nudeln essen und morgen Abend meiner Tochter wieder die Haare waschen."

"Moonlight"-Regisseur fühlt sich wie Alien

Die vergangene halbe Stunde in seinem Leben sei völlig "irrsinnig" gewesen, sagt Barry Jenkins. Stolz stemmt er eine Faust in die Luft, in der anderen Hand hat er den Oscar für das "Moonlight"-Drehbuch fest im Griff. Das mit einem winzigen Budget gedrehte Drama um einen schwulen schwarzen Jungen im Drogenmilieu von Miami ist auch der Sieger in der Königskategorie "Bester Film". Der Erfolg des Films sei "wie von einer anderen Welt", strahlt Jenkins.