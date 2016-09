Braxit oder Farewell Angelina? «Der Himmel steht in Flammen, und ich muss gehen», singt Bob Dylan im gleichnamigen Lied. Steht der Himmel in Flammen, sorgte meist eine Jüngere für den zündenden Blitz. Könnte das Netz donnern, es wetterte drum tüchtig her über Brad Pitt. Er soll eine kesse Französin freien, Marion Cotillard. Also wieder eine Filmrolle überinterpretiert haben mit Realität.

Hatte Madre Angelina ihm einen Detektiv als Schatten zur Seite gestellt und zog darum einen Strich? Hauptsache sei jetzt, sagte sie, «die Gesundheit der Familie» zu schützen. Sie hat die Scheidung eingereicht.

Der kiffende und trinkende Schönling ist klar der böse Bube auf Twitter und Facebook. Okay – das Netz kennt nur Entladungen, die es, statt zu reinigen, sofort verstopfen. Gleichwohl entsteigt Angelina als Heroine dem Bradsturm, wird tapferer nur und engelsrein durch des Gatten schmutzigen Fall. Die Sumpffiebrigkeit ihrer Jugend ist wie fortgewischt. Ganz nach dem Wort von Groucho Marx (seiner Zeit gemünzt auf Doris Day): «Damals, als die Gute noch keine Jungfrau war.»

Hollywood und die Grundsteine allen Theaters

Also bestes Hollywood-Kino ... dem Anschein nach, muss man sofort ergänzen. Hollywood macht keinen Unterschied zwischen Leben und Film, anders als wir, fies genötigt, das Leben «wichtig zu nehmen». Hollywood unterscheidet nur zwischen 2-D und 3-D. Brangelina jetzt ist reales 3-D. «Toppt» also noch, was einem an sich längst zum Hals raushängt. Aber das sind nun mal die Basics allen Theaters.

Entfernt man nämlich alle Paparazzi von der Bildfläche, säubert die Bühne endlich auch mal vom Rudel schmatzender Celebrity-Fledderer, dann wird das graue Muster im Gleisslicht sofort erkennbar. Welch klamaukhafte Rollen: Alter verliert Hosen, Alte kehrt mit Besen. Klassischer Dorfschwank! Seit zehntausend Jahren.