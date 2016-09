Wegen der Vergünstigungen am sonntäglichen Tag des Kinos haben die Kinos am Wochenende 200'000 Besucherinnen und Besucher gezählt - drei Mal mehr als vor Wochenfrist. Mit fast 30'000 Eintritten hat «Now You See Me 2» die Spitze in der Deutschschweiz übernommen.