Die Faktenlage war klar: Der junge Militärpilot Lars Koch widersprach dem Befehl seines Vorgesetzten und brachte das Passagierflugzeug zum Absturz. Alle 164 Menschen an Bord starben. Dafür überlebten die 70'000 Fussballfans in der Allianz Arena, in die der islamistische Terrorist die entführte Maschine stürzen lassen wollte.

Mit der Entscheidung tut man sich schwer: Hat der Pilot richtig gehandelt? Darf er 164 Menschen töten, um Zehntausende zu retten?

Gamer sind es sich gewohnt, solche kniffligen Entscheidungen zu treffen. Eine Stärke des interaktiven Mediums ist es, den Spieler in Situationen zu führen, in denen er über den Ausgang der Handlung bestimmen muss. Für Fernsehzuschauer sind solche Momente aber sehr aussergewöhnlich. Denn normalerweise ist TV eine Einbahnstrasse. Der Weg führt von Regisseur zum Zuschauer – aber nicht zurück.

Schon vor „Terror“ gab es Versuch, das Publikum an der Handlung partizipieren zu lassen. Der erste interaktive Film war wohl „Kinoautomat“ von Peter Novak und wurde an der Weltausstellung von 1967 gezeigt. Zwanzig Jahre später lief mit „Wer erschoss Boro?“ ein interaktiver Krimi auf den deutschsprachigen Fernseh-Sendern. Und in den 90er-Jahren lebte der interaktive Film mit dem Aufkommen der CD-ROM abermals auf.

Nachhaltig war bisher nichts. Gescheitert ist der interaktive Film letztlich immer an den Schwierigkeiten der technologischen Umsetzung. Auch bei „Terror“ mutet diese noch immer etwas behelfsmässig an. Partizipiert wird hier per Telefonanruf oder Online. Um die Mehrheitsentscheidung in den Interaktionsprozess einfliessen zu lassen, muss der Film um mehrere Minuten unterbrochen werden. Zeit, die, wie könnte es anders sein, für Werbung genutzt wird. Dadurch werden die Zuschauer aus dem fiktionalen Setting herausgerissen.

In diesem Fall mag das funktionieren, da das Szenario gut gewählt ist, schliesslich brauchen auch die Geschworenen ihre Beratungszeit. Ein interaktiver Film aber, in dem Entscheidungen spontan unter Zeitdruck getroffen werden müssen – so wie das von Major Koch im Flugzeug gefordert war –, würde damit nicht funktionieren.