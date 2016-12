Im Laufe der Dreharbeiten kam Reto Stalder nicht umhin, sich mit dem zu befassen, was uns alle früher oder später erwartet, dem Unumgänglichen, dem Tod. Ein seltsames Gefühl, zuweilen. Der fröhliche Berner mimt einen jungen Bestatter mit einer Faszination für das Sterben. Er selbst habe keinen Bezug zum Tod, sagt Stalder. Seine Grosseltern seien verstorben, näher sei er dem Tod aber nicht gekommen. Viel lernen musste der 30-Jährige aber vor allem darüber, was nach dem Tod passiert – die Bestattung. Zum ersten Mal machte er sich Gedanken darüber, wie er selbst bestattet werden möchte – im Institut Conrad, am Set, liegen Prospekte herum, Werbung für Särge und Urnen in diversen Ausführungen, die schaue man sich in den Drehpausen gerne mal durch. «Ich möchte kremiert werden, wenn es mal so weit ist, keine Erdbestattung.»

Am Anfang war das Theater

Dass er mit «Der Bestatter» einmal in einer bis über die Landesgrenzen hinaus bekannten – sogar auf Netflix erhältlichen, Fernseh-Serie mitspielen würde, hätte Reto Stalder nicht gedacht. Einen Fernseher gab es im Elternhaus des gelernten Konstrukteurs nicht, die Welt der Filme war ihm fern. Schon als Jugendlicher begeisterte er sich aber fürs Theater, nach seiner Lehre verschrieb er sich dann der Schauspielerei und studierte an der Hochschule der Künste in Bern.

Nun wird sein Name in der Filmwelt gehandelt, fürs Theater bleibt kaum Zeit. Früher wollte der Berner gerne mal in einem «Tatort» mitspielen, dieser Wunsch sei aber nun nicht mehr so präsent. Logisch, spielt Reto Stalder doch gerade selbst in einem Krimi mit und vertritt jene, die sonst nur im Hintergrund walten, die Bestatter.

«Der Bestatter». Die fünfte Staffel startet am 3. Januar um 20.04 auf SRF1.