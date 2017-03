Man könnte die gesamte Popkultur durch das Prisma von Superhelden betrachten, so stark dominieren diese heute Kino und Fernsehen. Aus dieser Masse an Superhelden-Filmen und -Serien sticht nur noch heraus, was wirklich aussergewöhnlich ist.

«Legion» zum Beispiel. Die brandneue, achtteilige TV-Serie des US-Senders FX (bei uns auf Fox zu sehen) ist zwar lose mit dem «X-Men»-Kinouniversum verknüpft, erzählt aber eine ganz eigene Geschichte.

Im Zentrum steht David Haller («Beauty and the Beast»-Star Dan Stevens), bei dem als Kind Schizophrenie diagnostiziert wurde und der seither als Patient in verschiedenen psychiatrischen Kliniken lebte.