Entsprechend knifflig sind die Ermittlungen. Sie kreisen um die Besitzer des Brockenhauses. Dorthin kamen Fabio und Erika, die Luc vertrat, weil Rosy in ihrer geliebten Brockenstube an einem Herzinfarkt verstarb. Fabio und Erika müssen nun abklären, ob Aldo, Rosys langjähriger Lebenspartner, als Täter in Frage kommt? Aber es stellen sich auch weitere Fragen: Welche Rolle spielte Rosys Sohn Jonathan, ein exzentrischer und genialer Schachprofi? Und weiss Rosys attraktive Geschäftspartnerin Lilly mehr über den Mord, als sie zugeben will? Dazu kommt: Doerig läuft Gefahr, ihren Reizen zu erliegen und deswegen nicht so professionell zu bleiben, wie er es als Ermittler sollte.