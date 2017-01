Sonntagabend, 17 Uhr gab es vor der der Premiere des Films «Lotto» von Micha Lewinsky in der vollbesetzten Reithalle für das Filmtage-Publikum noch einen besonderen Leckerbissen zu geniessen. Zum elften Mal wurde der Schweizer Fernsehfilmpreis im Rahmen der Solothurner Filmtage verliehen. Im Gegensatz zu anderen Filmpreisen, sind es hier nur gerade vier Kategorien, die ausgezeichnet werden: Preis für die beste Rolle, Preis für den besten Nebendarsteller, für den besten Hauptdarsteller und Preis der Jury.

Filmtagedirektorin Seraina Rohrer begrüsste und übergab das Wort an den Moderator des Abends, Schauspieler Leonardo Nigro. Er selbst ist zweimaliger Preisträger des Fernsehfilmpreises (für seine Rolle in «Oro Verde» und in «Tod in der Lochmatt»), doch so meinte er: «Das Geld ist schon lange weg». Der Fernsehfilmpreis ist mit je 10'000 Franken dotiert, verliehen von Swiss Perform, der Schweizerischen Gesellschaft für Leistungsschutzrechte.

Nigro meinte, auch wenn man es ihm nicht ansehe, er esse gut und gerne und so sei sein Einsitz in der diesjährigen Jury - zusammen mit Valerie Fischer (Filmproduzentin) und Seraina Rohrer (Filmtagedirektorin) – wie das Sattessen an einem grossen Buffet gewesen. «Es war wie immer, bei einem Buffet. Manches gefällt einem, manches nicht. Doch ich bin satt geworden und erst noch ohne Kohlehydrate».

Das Publikum übernimmt

Da der Überraschungseffekt für die Gewinner nicht vorhanden sei – sie wurden alle schon im Vorfeld informiert – habe er sich was ganz Spezielles, sozusagen eine Solothurner Premiere für den Abend ausgedacht, leitete Nigro in den Verleihungsreigen ein. «Ich künde den Preisträger nur mit dem Vornamen an, wenn er auf die Bühne kommt. Und sie, das Publikum setzt laut und deutlich den Nachnamen hinzu.» Um das Publikum auch gleich einem Test zu unterziehen, rief Nigro: «Donald!», und das Publikum gab als Antwort: «Duck!» Er habe eigentlich nicht an eine Comicfigur gedacht, so Nigro. «Also nochmals: Donald!» – «Trump».

Na also! Für seine Rolle in einer Serie bekam Mike Müller einen Schweizer Fernsehfilmpreis. Laut Laudatio wurde ihm der Preis für seine konstant hohe Leistung in «Der Bestatter» zugesprochen. Leider konnte Müller nicht persönlich anwesend sein. So bedankte er sich für den Preis via selbstgedrehten Videofilm aus Kalifornien, wo er derzeit auf den Spuren Hollywoods unterwegs sei, wie er schilderte. Sein filmischer Dank wurde zur eigentlichen Comedynummer.