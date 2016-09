Die spektakuläre Notlandung des US-Piloten Chesley Sullenberger, die 2009 als "Wunder vom Hudson" gefeiert wurde, macht nun als Verfilmung Furore. Das Drama "Sully" von Regisseur Clint Eastwood mit Tom Hanks in der Rolle des heldenhaften Piloten spielte am Wochenende an den nordamerikanischen Kinokassen mehr als 35 Millionen Dollar ein. Das bedeutete Platz eins der Kinocharts.

Sullenberger musste einen Airbus A320 im New Yorker Hudson River notlanden, nachdem Vögel in die Triebwerke geraten waren. Alle 150 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder überlebten das Unglück. Neben Oscar-Preisträger Hanks spielen Aaron Eckhart und Laura Linney mit. Am 1. Dezember kommt der Film in die Deutschschweizer Kinos.

Der zweite Platz, mit Einnahmen von rund 15 Millionen Dollar, ging an den Neueinsteiger "When the Bough Breaks". Der Thriller mit Morris Chestnut und Regina Hall dreht sich um ein junges Paar, das von einer Leihmutter terrorisiert wird.

Der Horrorschocker "Don't Breathe" verdiente nach ersten Studioschätzungen an seinem dritten Wochenende (auf Rang drei) weitere acht Millionen Dollar dazu. Der Billig-Thriller über eine Gruppe von Teenagern, die bei einem Hauseinbruch Gruseliges erleben, hat in Nordamerika insgesamt schon knapp 67 Millionen Dollar eingespielt.

Nach sechs Wochen in den Kinos räumte auch "Suicide Squad" weiter ab. Auf dem vierten Rang verdiente die Comic-Verfilmung mit Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie knapp sechs Millionen Dollar dazu. Die bösen Superhelden kletterten in den USA und Kanada über die 300-Millionen-Dollar-Hürde.

Der belgisch-französische Zeichentrickfilm "Robinson Crusoe" ("The Wild Life") schaffte es beim Debüt mit rund 3,4 Millionen Dollar auf Platz fünf.