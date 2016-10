Golden-Globe-Preisträger Hugh Laurie, bekannt für die TV-Serie "Dr. House", hat einen Stern auf dem "Walk of Fame". Es sei eine "unglaubliche Ehre", Teil von Hollywood zu sein, sagte der 57-jährige Brite bei der Enthüllung der Plakette in der US-Filmmetropole am Dienstag. Er habe im Leben "unglaublich viel Glück" gehabt.

Die Welt des Entertainment in Los Angeles habe sein Leben im fernen England schon früh geprägt. "Ich liebe Martinis auch, weil Frank Sinatra Martinis trank", scherzte der Schauspieler. Lauries Landsmann Stephen Fry ("The Hobbit") bescheinigte seinem Kollegen in einer mit Komplimenten gespickten Rede, dass er die besten Drinks mixe.

Laurie erhielt die 2593. Plakette auf der Flaniermeile. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen posierte er auf dem Stern. In grauem Anzug und mit Krawatte bewies er mit seiner Sockenwahl Humor: Die Strümpfe waren ganz in den Farben der Union-Jack-Flagge Grossbritanniens gehalten. Laurie ging auch noch in voller Länge zu Boden und legte sich rücklings auf die Plakette.

Die Veranstalter hatten einen passenden Platz auf dem Hollywood Boulevard ausgesucht, vor dem britischen Pub "Pig N' Whistle". Hier seien schon andere Engländer wie Emma Thompson, Colin Firth, Ridley Scott und Helen Mirren mit Sternenplaketten verewigt worden, hatte das "Walk of Fame"-Komitee vorab mitgeteilt.

In den acht Staffeln der Krankenhausserie "Dr. House" spielte Laurie den brillanten, aber zynischen Arzt Dr. Gregory House. Er ist auch aus Serien wie "Veep" und "The Night Manager" bekannt. Laurie dreht Spielfilme ("A World Beyond", "Flight of the Phoenix") und hat auch als Musiker Erfolg.