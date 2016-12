Am Wochenende spielte der Film 28,4 Millionen Dollar ein und hielt sich damit vor "Fantastic Beasts and Where to Find Them" aus dem Harry-Potter-Universum. Dieser kam gemäss dem Branchendienst "Box Office Mojo" nur noch auf 18,5 Millionen Dollar.

"Vaiana" hatte zum Thanksgiving-Fest in den USA einen starken Start hingelegt, der mit Blick auf die Einspielsumme nur vom weiteren Disney-Animationsfilm "Frozen" übertroffen worden war. Trotz eines im Kino traditionell ruhigen Wochenendes nun zwischen Thanksgiving und Weihnachten spielte "Vaiana" immer noch die Hälfte der Summe seines Kinostarts vor einer Woche ein.

Mit "Fantastic Beasts", in dem Eddie Redmayne als Zauberer und Fabelwesen-Experte Newt Scamander zu sehen ist, hat Erfolgsautorin J.K. Rowling eine neue fünfteilige Filmreihe gestartet. Der Fantasy-Film hielt sich nach einem hervorragenden Start in seiner dritten Woche immerhin noch auf dem zweiten Platz.

Ein bisschen Boden gutmachen konnte am Wochenende der Science-Fiction-Film "Arrival", in dem Amy Adams als Linguistin mit Ausserirdischen Kontakt aufnimmt. Der Film kletterte vom fünften auf den dritten Platz. Erst vor wenigen Tagen hatte der US-Filmverband "National Board of Review" aus Filmhistorikern, Cineasten und Filmschaffenden Adams als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Der Liebesthriller "Allied" über einen kanadischen Geheimdienst-Offizier (Brad Pitt) und eine Kämpferin des französischen Widerstands (Marion Cotillard), die sich im Zweiten Weltkrieg als Ehepaar ausgeben, hielt sich auf dem vierten Platz. "Allied" kommt ebenfalls am 22. Dezember in die Deutschschweizer Kinos.