Nach ersten Schätzungen nahm der Film über ein Teenagermädchen im Südpazifik von Freitag bis Sonntag weitere 18,8 Millionen Dollar ein. Seit dem Start im November holte die Heldin Moana, die auf einer gefährlichen Segelfahrt über den Ozean ihr Inselvolk retten will, schon mehr als 145 Millionen Dollar in die Kasse. In der Deutschschweiz startet der Film als "Vaiana" am 22. Dezember.

Als Neueinsteiger schaffte es die überdrehte Komödie "Office Christmas Party" mit Jennifer Aniston und Jason Bateman in den US-Charts auf den zweiten Platz. Der Klamauk-Streifen über eine chaotische Weihnachtsfeier im Büro nahm 17,5 Millionen Dollar ein.

Der dritte Rang ging an "Fantastic Beasts and Where to Find Them" aus dem Harry-Potter-Universum. Der Fantasy-Film mit Eddie Redmayne als der Fabelwesen-Experte Newt Scamander zauberte an seinem vierten Wochenende weitere 11 Millionen Dollar in die Kasse. Er steht damit knapp vor der 200-Millionen-Dollar-Hürde.