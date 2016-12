In "I am Truly a Drop of Sun on Earth" reist Regisseurin Elene Naveriani in ihre georgische Heimat und erzählt die Liebesgeschichte einer Prostituierten und eines nigerianischem Migranten. Das Werk ist einer von zwei Spielfilmen im Wettbewerb um den "Prix de Soleure". Der zweite ist Petra Volpes Eröffnungsfilm "Die göttliche Ordnung" über die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz.