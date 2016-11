Unter der Regie des Belgiers Jakob Verbruggen sollen die Dreharbeiten zu der TV-Serie des Senders TNT Anfang 2017 in Budapest beginnen.

Vorlage ist der Bestseller-Roman "The Alienist" ("Die Einkreisung") von Caleb Carr aus dem Jahr 1994. Der Psychothriller dreht sich um einen Serienmörder in New York um 1900. Die Polizei will die brutalen Morde mit einem geheimen Team von Spezialisten aufklären. Brühl spielt den Kriminalpsychologen Dr. Laszlo Kreizler, Evans den Zeitungsreporter John Moore.

Derzeit ist Brühl mit der Romanverfilmung "Jeder stirbt für sich allein" in den Kinos zu sehen. Zu seinen internationalen Erfolgen zählen Filme wie "Rush", "The First Avenger: Civil War" und "Inglourious Basterds". Grosse Bekanntheit erlangte er 2003 mit "Good Bye, Lenin".