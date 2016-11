Französische Medien berichten, der 83-Jährige habe Selbstmord begangen. Einzelne beziehen sich dabei auf Polizeiquellen. Nach Angaben des Senders Europe 1 wurde Hamilton bewusstlos von seinem Nachbarn entdeckt. Die herbeigerufenen Sanitäter hätten ihn nicht mehr wiederbeleben können.

David Hamiltons Fotografie bewegt sich für viele an der Grenze zwischen Kunst, Kitsch und Pornografie. Mit seinen Weichzeichneraufnahmen - vorzugsweise von nackten Teenagern - eckte der Brite vor allem in seinem Heimatland und in Amerika an. Der Vorwurf, seine idealisierten Nacktaufnahmen von jungen Mädchen erinnerten an Softpornos, stand immer im Raum.

Hamilton begann seine Karriere auf Umwegen. Nach Kriegsende verliess er vorzeitig die Schule und arbeitete in einem Architektenbüro. Mit 20 ging er nach Paris und wurde dort bei dem Magazin "Elle" als Grafikdesigner eingestellt. Schon bald begann er zu fotografieren. Seine Aufnahmen von nackten Teenagern wurden mit grossem Erfolg in Zeitschriften wie "Realities", "Twen" und "Photo" veröffentlicht.

In den 60er und 70er Jahren war Hamilton auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Kritiker warfen ihm jedoch vor, dass sich sein Stil, mit Weichzeichner zu fotografieren, nie geändert hat. An Hamilton prallte das ab: "Nur wenige Fotografen haben einen eigenen Stil wie ich."

Er veröffentlichte Bildbände mit Titeln wie "Träume junger Mädchen", "Das Alter der Unschuld" und "Ein Platz an der Sonne". Auf der Höhe seines Erfolges drehte er auch eher handlungsarme Filme, darunter "Zärtliche Cousinen" und "Erste Sehnsucht".

Vorwürfe zurückgewiesen

In den vergangenen Tagen kam Hamilton in die Schlagzeilen, nachdem eine französische Fernsehmoderatorin ihm vorwarf, sie als 13-Jährige am Rande eines Fotoshootings vergewaltigt zu haben. Weitere Frauen richteten danach ähnliche Vorwürfe an Hamilton.

Dieser wies die Vorwürfe zurück und drohte mit Verleumdungsklagen. "Ich bin unschuldig und habe das Recht, auch so betrachtet zu werden", sagte er am Mittwoch noch, wie Europe 1 berichtete.