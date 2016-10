Er schreibt. Unser Städtchen ist klein genug, dass man um dieses Geheimnis ein flüsterndes Geschrei macht. Wissen Sie schon, dass er im Geheimen schreibt, dass er eine Schublade voll Erzählungen hat? Wie von einer Sucht wird gesprochen, von einem Rauschgift, das der Betreffende wagt, zu sich zu nehmen. Vom Augenblick an, da das Gerücht besteht, er schreibe, gehört er zu einer Kaste, zu einer mutigen Gruppe, die sich auf einen Holzboden wagt, der alle übrigen Holzböden, die der Kunst jemals unterschoben wurden, bei weitem übertrifft. Der Holzboden ist bei uns aus splintenreichen Gerüstbrettern roh gezimmert. In diesen Brettern krümmen sich rostige Nägel vor Lachen.

Es sind Bretter, die man für den Bau nicht mehr brauchen kann. Zementkrusten verbieten den nackten Füssen jeden tänzerischen Schritt. Es sind Bretter, die nicht einmal knallen, wenn man sie von einem Lastwagen fallen lässt. Stumpfe, jeden Bretterstolzes bare Bretter, zementstaubig, ungehobelt. Wer diesen Bretterboden betritt, fühlt sich augenblicklich gelähmt. Kein Maurer würde, darauf stehend, mit Schwung Backstein an Backstein setzen, Verputz an die Wand klatschen. Darum: wer diesen Bretterboden betritt, indem er den Inhalt seiner Schubladen, allenfalls seiner Papierkörbe in einem selbstlos-kühnen Nebensatz zweiten Grades verrät, der verdient den süssen Lorbeer des Gerüchts.

Wo entstehen solche Gerüchte, wenn der Nebensatz Ellipse oder Gedankenstrich bleibt? Die Buchhandlung Laubschad zeichnet als Küche für viele, besonders für literarische Gerüchte. Unter den flüsternden Büchern, auf dem Spannteppich und in den kreidigen Pianistenhänden des Buchhändlers dürfte sich ein Geflüster über einen Schreibenden besonders wohl fühlen. Der Buchhändler Laubschad hat schon vielen Schreibenden den Segen gegeben, indem er, höflich nickend und seine Bücher um Ministrantendienst bittend, von Begabungen Kenntnis nahm. Man muss gesehen haben, wie Laubschad einen Geheimtipp weitergibt.

Er setzt nicht etwa plump und hebammenhaft ein Gerücht in die Welt, sondern er erzeugt nur das Gerüchteklima. Er horcht mit seinen Kabisblättern einen Kunden aus, unterschiebt ihm, der begierig ist nach Neuigkeiten, ein paar Reizwörter, bis der Kunde selber auf die längst auf der Hand kitzelnde Idee kommt: Stimmt es, dass der und der auch schreibt? Laubschad tut erstaunt, will es nicht fassen, schickt aber wiederholt angedeutete Gourmetküsse zum Himmel, das heisst zur grossen Bücherwand mit den Lederausgaben, er weiss auf dermassen perfekte Art nichts davon, dass der Volksmund – der übrigens wie jeder Mund jedes Jahr einmal zum Zahnarzt geht – lüstern nach der Neuigkeit schnappen muss, und das Gerücht ist geboren.

Wer ein Gerücht sät, wird ein Gericht ernten, sagt eben dieser vielfach plombierte Volksmund. Der Gerichtshof für literarische wie für andere Gerüchte ist der vielbeschäftigte Volksmund, der wegen Arbeitsüberlastung nach eingekochtem Kohl, das heisst aus dem Mund riecht. Trotz allem: welches Glück für unser Städtchen, er schreibt auch! Sein Haus soll nur aus Schubladen bestehen, in denen Dramen und Romane, Gedichte und Tagebücher auf den glücklichen Verleger warten. Der Weg eines Gerüchtes durch unsere Stadt wäre einmal auf einer Karte nachzuzeichnen.

Zuerst bleibt das Gerücht seiner Geburtsstätte treu und techtelmechtelt in der Buchhandlung mit anderen, ähnlichen Gerüchten. Wo man, dass einer schreibt, flüstert, da lass dich unruhig nieder! Die Gerüchte spielen Versteck, haschen einander, jagen sich durch die Regale, vertäuben namhafte Klassiker, spielen blinde Kuh, feiern Orgien, ja, Orgien. Sie ziehen sich gegenseitig aus. Ein splitternacktes Gerücht auf dem Spannteppich, der, beiseite gesagt, pflaumenblau ist, hockt, unmissverständlich Kopulationsbewegungen imitierend, auf einem anderen, splitternackten Gerücht. Sie treiben es nicht bunt, aber farbenfroh, bis der Buchhändler Laubschad in die Hände klatscht und die Gerüchte aus dem Laden scheucht.

Das Gerücht, dass einer schreibt, zieht also aus, das Fürchten vor dem plombierten Volksmund zu lernen. Kantonsschulprofessoren, insbesondere Deutschlehrer, haben besonders schlechte Zähne, da sie dauernd unverdaute Literatur wiederkäuen und in sogenannten Potenzträumen von ausfallenden Zähnen träumen. Am Hungerberg also und im Villenquartier Zelgli – die Väter der heutigen Lehrer, die natürlich auch Lehrer waren, gehörten noch zum Mittelstand – wird das Gerücht beim Mittagstisch die Runde machen: Da ist schon wieder einer, der schreibt. Sollen mal zuerst die Kommaregeln lernen, bevor sie schreiben wollen.

Hast du schon gehört, Clothilde, ein Schriftsteller am Anfang eines dornenvollen Weges. Den könnten wir mal zu einer Suppe einladen. Hat das Gerücht die Reifeprüfung bestanden, dann wird es in die unteren Schichten dringen. In der Bibliothek, wo Studenten ihr Examen in täglicher Fronarbeit vorbereiten, wird es gut genug sein für einen Witz, der in der Pause über den Automatenkaffee hinwegtröstet. Habt ihr das gehört? Ein Lebender wagt es, zu schreiben. Unter dem Humor versteckt sich Sarkasmus. Im Sack machen sie bereits die Faust der Interpretation. Den werden wir in Grund und Boden interpretieren, sobald wir das Patent und eine Zeile von ihm in Händen haben. Von diesem Schock erholt sich das Gerücht erst wieder beim literarischen Tee der Damen vom Kulturkreis.

Dort wird es gehätschelt und aufgepäppelt, betastet und liebevoll zerzaust, es süsst den Tee und zuckert das Gebäck, es dient auch dazu, sich gegenseitig zu kitzeln und zu fächeln, es verziert fünfstöckige Torten und haftet sogar an Kopfwehtabletten. Derjenige, der schreibt, kurz: derjenige genannt, wandert wie ein Waisenkind von Schoss zu Schoss, und die Präsidentin merkt ihn in ihrem Herzen, das den beträchtlichen Umfang von 100 Zentimetern hat, vor. Von da an ist das Gerücht schwer zu verfolgen.

Seminaristinnen werden den Namen an progressiven Stammtischen erhaschen und in ihrer Bude neben die Karte von Spanien heften. Aufgeschlossene Ärzte mit eben erst eröffneter Praxis werden ihre schlechte Deutschnote vergessen und den Namen vorerst einmal desinfizieren. Ältere Schriftsteller, Konkurrenz witternd, werden den Namen totschweigen oder besonders freundlich nach ihm fragen, weil Freundlichkeit auch sie erledigt hat.

Der Lokalhistoriker Barzel wird lange, lange nichts davon erfahren und sich später, wenn er den Schrecken, ohne Schlagzeilen noch einmal davongekommen zu sein, verdaut hat, mit Eichendorff entschuldigen. Ehemalige Schulkollegen dessen, der da schreibt, werden ihre Rache auf die nächste Klassenzusammenkunft verschieben. Mein Freund, der Kritiker Neidthammer, wird mit feiner Nase ein Talent wittern – ein Talent in einer stumpfen, insgesamt talentlosen Kleinstadt macht sich immer gut – und einen Fliegenfänger über seinem Schreibtisch aufhängen. Die Kulturstiftung Zschokke wird den Schlüssel im Kassenschrank einmal umdrehen.

An der Kantonsschule und am Lehrerinnenseminar werden jüngere und ältere Lehrer, die mit der Zeit gehen, ohne aber dem Zeitgeist zu verfallen, sich schon auf eine Stunde freuen, die sie nicht vorbereiten müssen (Dem jungen Dichter mal die Chance geben, vor eine Klasse zu treten). Der Buchhändler Laubschad wird geduldig warten, bis sich das Gerücht personifiziert und bei ihm im Laden vorstellen wird. Die Studenten in der Bibliothek werden ihre Fussnoten in Unschuld waschen. Die Kollegen von der Konkurrenz werden ihre Angst in neu begonnenen Romanen investieren.

Die Tageszeitung wird weiterhin erscheinen und ihren Sportteil dreiseitig gestalten, als wäre nichts geschehen. Der Intendant des Kellertheaters wird keine neue Bestuhlung anschaffen. Das Wasser, mit dem auch der neue Unbekannte kochen wird, fliesst träge, schmutzig grün in jenem Fluss, der unserer Stadt und dem Kanton den Namen gegeben hat. «Er schreibt» wird so lange da und dort geflüstert, versprochen, ausposaunt, mitleidig belächelt und verschwiegen werden, bis das Gerücht über den Schreibenden herfällt und ihn selbstbewusst oder impotent macht.

Ich habe mir, um dem Volksmund zu entgehen, einen kostspieligen, aber lohnenden Fluchtweg nach vorn einfallen lassen. Jede Woche am Montagmorgen, wenn die Leute Zeit haben und suchen, die Zeitung zu lesen, erscheint, in der Aufmachung einer Todesanzeige nicht unähnlich, ein Inserat: Er schreibt. Von der anfänglichen Floskel: Der Schriftsteller Günter Frischknecht beehrt sich, Ihnen mitzuteilen, dass seine Praxis usw., bin ich abgekommen.

Es genügt vollauf zu sagen: Er schreibt. Wieso publik machen, werden Sie fragen, was man geheim halten möchte? Weil sich für das, was in der Tageszeitung steht, niemand interessiert, und weil es niemand glaubt. Oder weil man es leugnet. Man ist bei uns sehr empfindlich auf Publizität. Es gibt kein sichereres Versteck als die Tageszeitung.

Die Leute lesen sie nur, um darüber informiert zu sein, dass bei uns nichts läuft. Der Tod jeder Gerüchtemacherei ist die offizielle Mitteilung. «Er schreibt» kämpft in fetten Lettern erfolgreich gegen das geflüsterte «Er schreibt?». Nur der Buchhändler Laubschad weiss, wer sich hinter diesem Scherz verbirgt, und wird früher oder später aus dem Satz gegen das Gerücht das Gerücht aller Gerüchte machen.