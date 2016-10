Tanzen, schmusen, Bus fahren, joggen

Lovebugs bleiben halt einfach die Lovebugs. Und die haben vor allem ein Händchen für sehr eingängige Melodien und Riffs. Das ist immer noch sehr poppiger Rock oder rockiger Pop, je nach Leseart. Dazu kann man tanzen, dazu kann man schmusen, dazu kann man aber auch mindestens so gut Bus fahren oder eine Runde joggen.

Auf dem Cover sitzen fünf Männer in einem Ruderboot. Alle scheinen in eine andere Richtung zu wollen. «Das ist sinnbildlich für unsere Krise», sagt Sieber. Es habe einiges gebraucht, um wieder in den gleichen Takt und in die gleiche Richtung zu kommen. «Vor allem mussten wir die Freude wieder finden», so Simon Ramseier. Nach all den Krisen und harten Gesprächen sei es schön gewesen zu merken, dass zusammen Musikmachen immer noch so viel Spass macht.

Und jetzt? Krise überstanden? Friede, Freude, Eierkuchen? Sieber winkt ab: «Wellengang wirds immer geben.» Das sei auch wichtig, um wieder anzupacken und nicht stehen zu bleiben. Auch vor einem kommerziellen Misserfolg haben weder Sieber noch Ramseier Angst. «Wir haben einfach das Beste gemacht, was wir im Moment machen können. Ob das in der Hitparade aufs 1 oder auf die 10 geht, ist immer auch eine Glückssache.» Aber natürlich spürt man im Gespräch mit den beiden deutlich, dass ihnen die 1 ohne 0 deutlich lieber wäre. Eben: Die Lovebugs gibt es «ganz oder gar nicht». Und das «Ganz» ist die bessere Variante als das «Gar nicht».

Lovebugs Land Ho! (Sony). Out

Plattentaufe am 26.11. im Volkshaus Basel.

18.2. Mühle Hunziken, Rubigen; 10.3. Kofmehl, Solothurn; 24.3. Plaza, Zürich. 25.3. Schüür, Luzern.