Die Suche als Konstante

«Alberto Giacometti – Material und Vision» schliesst die Bronze keineswegs aus. Der grosse, chronologisch angelegte Parcours zeigt «den ganzen Giacometti». Gerade deshalb fokussiert er jene Materialien, die dem obsessiven Plastiker ein Leben lang keine Ruhe liessen. Denn wenn Giacometti eine Figur vorbereitet und für den Bronzeguss freigegeben hatte, konnte er zum Gips zurückkehren und das poröse Material erneut angreifen. Das war wichtig für einen, der eigentlich nie fertig war. «Stets wird alles, was ich zu tun in der Lage bin, nur ein schwaches Abbild dessen sein, was ich sehe», formuliert der Schöpfer, «und mein Erfolg wird immer hinter meinem Versagen zurückstehen, oder vielleicht werden Erfolg und Versagen sich stets die Waage halten», formulierte er 1959.

Der unablässige Versuch, seinen Plastiken die Verewigung einzuschreiben, kam oft nur unter dem Druck bevorstehender Ausstellungen zum Abschluss und konnte sich später wieder als vorläufig erweisen. In der Kunsthalle Bern, aber auch an der Biennale Venedig hat Giacometti die nackten Gipse ausgestellt. Weil er Erprobtes noch einmal infrage stellte, gehen bis heute autorisierte Werke und ihr Entstehungsprozess bruchlos ineinander über.

Eine reiche Schenkung

Im Anerkennen alles Vorläufigen, allen Probens und Variierens liegt die Leistung der grossen Zürcher Schau. Sie fusst im Kern auf jenen 75 Gipsfiguren, die aus familiärem Eigentum 2006 als Schenkung in die Alberto-Giacometti-Stiftung eingegangen sind. Leihgaben, unter anderem von der Pariser Partnerorganisation, sind nach Zürich gereist und bereichern den weltweit bereits bedeutendsten Schweizer Bestand. Die Zusammenführung nicht nur von Exponaten aus allen Schaffensphasen, sondern auch mehrere Material- und Restaurierungszustände ein und desselben Werks pochen auf den Vergleich. So wird etwa die «Tête qui regarde» (1956) in je einer Fassung aus gebranntem Ton, aus Gips, aus Marmor beziehungsweise aus Bronze vorgestellt. Solches ist einmalig, schon deshalb, weil die fragilen Materialien das Wandern der ganzen Schau nicht zulassen werden.

Die Kammern, die den langen Saal im Obergeschoss gliedern und zur intimeren Kunstbegegnung einladen, haben Mass genommen an der Grösse von Giacomettis Atelier in Paris – jenem Schlupfwinkel, wo er bis wenige Wochen vor seinem Tod an der Verwirklichung seiner Vision arbeitete. Die Schau setzt an mit der Jugendzeit im bündnerischen Bergell, geht über zu frühen Köpfen und Bildnissen, mündet in die breit aufgefächerte surrealistische Phase. Spätestens hier offenbart sich der Jahrhundertkünstler, der intensiv teilhat am künstlerischen Aufbruch im Paris der Zwischenkriegszeit. Irrationales Wissen um die Dinglichkeit der Welt sind in dreidimensionale Objekte gebannt.

Im «Atelier von Stampa» halten wir inne: Da steht der hölzerne Tisch, der schon dem Vater, Augusto Giacometti, als Arbeitsunterlage gedient hatte. Er trägt unabsichtliche Spuren – vielleicht, aber nicht ausschliesslich künstlerischen Tuns. Und wie schon am Anfang, wo eine hölzerne Truhe aus dem Elternhaus zum Bildträger geworden ist, sind wir erinnert an das, was das Werk letztlich trägt: Das Wissen um eine Herkunft, um ein Kommen und ein Gehen, dem das Standbild immer und immer wieder etwas Bleibendes abzuringen sucht.

Kunsthaus Zürich: «Alberto Giacometti – Material und Vision. Die Meisterwerke in Gips, Stein, Ton und Bronze», bis 15. Januar. Katalog: Fr. 59.–