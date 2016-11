Manchmal allerdings treibt die Opulenz seiner Einfälle etwas allzu bunte Blüten, etwa wenn er einen deutschen Zöllner seinem Kollegen zähnefletschend, bellend und mit Pelzhandschuhen bei der Passkontrolle assistiert. Vor allem aber räumt die Inszenierung Michael von der Heide als Conférencier allzu viel Raum für extensive «Schwulitäten» ein, unter anderem mit dem «running gag» einer ausgeprägten Kopulationsbewegung bei jeder Nennung des Wortes «Mann».

Dabei fehlt von der Heides Conférencier das Diabolisch-Untergründige, das die Figur erst richtig faszinierend macht. Von der Heide spielt vorwiegend sich selber, auch gesanglich. Er mag ein guter Schlager- und Chansonsänger sein, fürs Musical reicht das nicht.

Auf hohem Niveau

Im Gegensatz dazu Fabienne Louves. Sie überzeugt vor allem gerade gesanglich restlos. Bereits mit ihrem «You have to understand the way I am, mein Herr» reisst die Zuhörer förmlich von den Stühlen. Sie hält einem Vergleich mit Liza Minelli aus dem Film durchaus stand. In den weiteren Sprech- und Gesangsrollen des auf hohem Niveau sehr homogenen Ensembles fallen besonders die differenzierend und berührenden Sabine Martin als zimmervermietendes Fräulein Schneider und Helmut Vogel als Herr Schultz als jüdischer Früchtehändler auf.

Chapeau auch vor den wahrhaft berauschenden Leistungen der je vier Kit-Kat-Girls und -Boys. Wenn die Girls in Strapsen und Korsagen ihre Popöchen schwenken, bringen sie nicht nur männliches Blut in Wallung. Und wenn die Boys zigarettenrauchend ihre Muskeln spielen lassen, wirken selbst die Sockenhalter an ihren nackten Beinen sexy.

Cabaret Bernhardtheater. Bis 15. Januar 2017. www.cabaret-musical.ch