Im Pavillon des Ehrengasts werden um die 60 Schreibende anzutreffen sein. Eine Ausstellung ist dem Square Saint-Louis in Montreal gewidmet, einem bei Künstlern beliebten Quartier.

Eröffnet wird der Buchsalon von Kulturminister Alain Berset. Während der fünf Tage, welche die Messe dauert, werden mehr als 90'000 Besucher erwartet. Etwa 1000 Autoren und Autorinnen werden sich den Lesern präsentieren, aus der Deutschschweiz unter anderen Lukas Bärfuss. Peter Bichsel, Mitra Devi, Annette Hug, Meral Kureyshi, Sunil Mann, Bruno Pellegrino und Alain Claude Sulzer.

Wie jedes Jahr gibt es mehrere Ausstellungen, darunter eine über die Erforscher von Nord- und Südamerika und eine mit Fotografien von Sherpas, geschossen von Ella Maillart. Eine Schau mit dem Titel "Ces Suisses qui ont fait la France" wird den intensiven Kulturaustausch zwischen Frankreich und der Schweiz illustrieren.

Eine Ausstellung mit dem Titel "Héro(ïne)s" rückt die untergeordnete Rolle von Frauen in Comics in den Fokus. Also werden Figuren wie Tim aus "Tim und Struppi", Lucky Luke und Gaston Lagaffe zeichnerisch einer Geschlechtsumwandlung unterzogen.

www.salondulivre.ch