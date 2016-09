International bekannt wurde die 1971 geborene Künstlerin unter anderem mit Ausstellungen in London, Basel, Baden-Baden und Mannheim. Vertreten war sie auch 2011 an der Kunstbiennale in Venedig. Für ihr Werk mit oft raumgreifenden Konstruktionen erhielt Baghramian 2007 den Kunstpreis der Schering Stiftung, 2012 den Hector-Förderpreis für junge Kunst und 2014 den Arnold-Bode-Preis.

Der Zurich Art Prize ist ein Kulturengagement des Versicherungskonzerns Zurich.