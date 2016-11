Wer einer slawischen Sprache mächtig ist, konnte ansatzweise erahnen, was dieser Abend bringen würde: «ONA» ist (unter anderem) polnisch für «sie» und der Titel der Produktion, die am Freitag im Rahmen der 21. Oltner Tanztage ihre Deutschschweizer Premiere erlebte. Es handelt sich dabei um das dritte Tanzstück der Westschweizer Compagnie Linga aus Pully, das sich gemäss ihrer Website mit der «szenischen Erkundung des weiblichen Universums» auseinandersetzt.

Tänzerisch bewegte sich diese auf höchstem Niveau. Die Bühne in der Schützi war in völlige Dunkelheit getaucht. Allmählich wurde man sieben weiss gekleideter Frauengestalten gewahr. In einer Reihe und in völligem Gleichklang vollführten diese zu leisen Trommelschlägen langsame, geschmeidige Bewegungen; mit zunehmender Geschwindigkeit und Lautstärke der Musik wurden auch die Tanzschritte abrupter und individueller.

Dann: Cut, die sieben Frauen des Ensembles traten nun in schwarze Anzüge gewandet ins Licht. Das zuvor harmonische Miteinander wich jetzt kantigen Gesten und aggressivem Gebaren: gereckte Fäuste, herausfordernde Blicke, Imponiergehabe. Zu treibenden Beats rotteten sich die Tänzerinnen zusammen, um sich gleich darauf wieder kämpferische Auseinandersetzungen zu liefern.