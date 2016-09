Der Auslegeordnung des «Blauen Reiters» ist gleichsam als Herzkammer der Schau angelegt, mehr noch: Sie nimmt in der Fondation eine Mitte ein. Denn während die exquisite Sammlung mindestens teilweise dem Gipfeltreffen Kandinsky/Marc Platz macht, hält die kleine Wunderkammer einen Mentalitätsraum offen, die uns aus dem Hause Beyeler lieb und vertraut ist: Chinesische Fabeltiere, balinesische Holzfiguren oder ein Kleinformat des vermeintlich naiven Henri Rousseau sind Zeugen dafür, dass die innovativste Kunst im Europa des letzten Jahrhunderts ihre expressive Kraft auch von fernen Vorbildern bezog.

Protagonisten einer entzündlichen Welt

Und einmal mehr bereitet sich die Fondation mit einer Superlative auf den Publikumsandrang vor. Es ist viel mehr da, als der Nachweis einer künstlerischen Revolution vor hundert Jahren erfordern würde – darunter selten gesehene Leihgaben und solche, die seit Jahrzehnten keine Reise antreten durften. Wir spazieren eingangs durch Dorf und Umgebung von Murnau – jener voralpinen Ortschaft, deren Kirchturmspitze und Bergflanken dem kühner werdenden Pinselzug Pate standen. Gabriele Münter, Alexej Jawlensky und Marianne Werefkin sind hier ebenso bestechende Bilder gelungen wie dem prominenteren Kandinsky. Auch mit August Macke begegnen wir einem Wahlverwandten – seine Bilder rufen die lichten Kompositionen französischer Vorbilder in Erinnerung und setzen – wie im Katalog angedeutet – eine möglicherweise ironische Pointe zu Franz Marcs verwundbaren Tierfantasien.

Vor allem aber folgen wir im Hauptstrang dem Wechselverhältnis zwischen Wassily Kandinsky und Franz Marc. Ganze drei Säle leisten grossformatige Gegenüberstellungen. Sie belegen eine Künstlerfreundschaft, die bei allen künstlerischen Unterschieden von freilassendem Respekt gezeichnet war. Ihre Werke scheinen alles aufzunehmen, was die Welt bis 1914 an neuen Klängen, an Dichte und Geschwindigkeit, aber auch an Bedrohung und Entzündlichkeit bereithielt. «Das ganze Werk, Kunst genannt, kennt keine Grenzen und Völker, sondern die Menschheit», formulieren die Freunde.

Das war – damals, im Jahr 1911 – Zukunftsmusik. Heute wissen wir, dass diese Malerei, so frisch sie auch daherkommt, selbst in den Schatten einer Apokalypse geriet, die sie auf der Leinwand ahnend vorwegnahm. Diese historische Unausweichlichkeit steht – bei aller Sorgfalt der kunsthistorischen Würdigung – etwas im Abseits. Doch so ist die Kunstgeschichte, die ihr Bestes zur Schau stellt: Sie muss dem Glauben an die Kraft der Bilder folgen, sie schult das Auge am Glück der Farben, sie dokumentiert die Leistungen der Kunst, indem sie sie feiert.

Fondation Beyeler bis 22. Januar 2017