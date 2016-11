«Ich bin unendlich neugierig», sagt Katie Peterson und schreckt vor keiner Grössenordnung zurück: nicht vor den Billionen Sternen, die unwiderruflich verglühen am Firmament, und nicht vor der gewaltigen Ausdehnung geologischer Zeiträume, die sich für die meisten in einer kaum vorstellbaren Abstraktion verlieren. Mit unbestechlichem Sinn für Bilder, Klänge und deren Geschichten bewegt sich Paterson auf der Zeitachse zwischen dem Ursprung des Universums und einer noch nicht einsehbaren Zukunft. «Poesie und wissenschaftliche Forschung überlagern sich von Natur aus», ist sie überzeugt.

Da, wo naturwissenschaftliche Erkenntnis in Poesie umschlägt oder umgekehrt das Poetische die Grenze vermessbarer Räume berührt, hat die Künstlerin denn auch ihr Feld. Genauer: geht sie Kooperationen ein. Denn ohne das geteilte Interesse und die fachliche Expertise von Astronomen, Geografinnen, Biochemikern, Paläontologinnen oder Duftspezialisten wäre ihr Schaffen nicht denkbar.

Sternengedenken

Zeiträume sind der rote Faden, der sich durch Patersons Werk zieht – und folglich auch durch die Säle der oberen Etage im Centre PasquArt, wo sie ihre jüngste Ausstellung eingerichtet hat. In einer schmalen Vitrine ist eingangs eine lange Serie von Kondolenzbriefen ausgelegt: «Dear Professor Ellis, I am sorry to inform you of the death of the star, GRB 2013b.» Paterson hat die immer selbe Zeile vom 27. Juli 2012 bis zum 20. April 2013 verfasst – jedes Mal, wenn ein Teleskop das letzte Aufglimmen eines Gestirns registriert und ihr elektronisch sein Aus übermittelt hatte. Adressat war der Kosmologe, der in einem entlegenen Observatorium auf Hawaii über die frühesten Galaxien wacht. Die Information hoch technisierter Messinstrumente trifft in den «dying star letters» auf eine Gedenkkultur von geradezu kindlicher Anmutung. Die Hommage an die unbeseelte Materie teilt die Verletzlichkeit menschlichen Lebens mit – und die Vorstellung, dass Leben Licht sei und Gestirne unsere ewigen Begleiter.

«Mich interessiert, wie wir Ideen und Instrumente entwickeln, um bis vor die Entstehung des Universums zurückzuschauen», formuliert die 1981 in Schottland geborene Künstlerin, und: «Wenn ich irgendwo stecken bleibe, schaue ich zum Himmel. Angesichts der grossen Dimensionen von Zeit und Raum schweift meine Vorstellung dann in alle Richtungen aus.»

Wie weit ihre Vorstellung zurück und nach vorne schweifen kann, hat Paterson in zahlreichen Ausstellungen und Projekten international unter Beweis gestellt. Sie simuliert das Licht von Mond und Sternen oder führt mit eigens programmierten Uhren die unterschiedlichen Zeitzonen unseres Sonnensystems vor. Ihr «Fossile Necklace» reiht gleichmässig geschliffene Perlen aus 3,5 Milliarden Jahren Evolutionsgeschichte zu einer ebenso raffinierten wie archaischen Kette auf. Das Erbstück der Mutter Erde ist Welt- und Zeitreise zugleich: Für Eiszeiten, Meteoriteneinschläge, das Werden der ersten Blume oder den aufrechten Gang des Homo sapiens sind Materialspuren aus allen Kontinenten vereint. In isländischen Gletschern hat Paterson Tonträger aus Eis gewonnen; die natürliche Komposition, die der Plattenspieler nur auf Zeit abspielen kann, bleibt im Video aufbewahrt und lässt lautstark Erinnerung und Verlust ineinanderfallen.

Arbeit mit dem Unermesslichen

Wenn Katie Paterson den Mikrokosmos des Denkbaren mit dem Makrokosmos des Universums kurzschliesst, halten wir uns immer im Anschaulichen auf. Das ist die Leistung dieser Kunst. Fast beiläufig und ohne didaktische Anmassung wird die Arbeit mit dem Unermesslichen zum Plädoyer für einen weitsichtigen Umgang mit unserem Planeten.

Im grössten Saal der Ausstellung steht ein Konzertflügel. Er spielt – allein – Beethovens sogenannte «Mondscheinsonate». Paterson hat die originale Partitur in Morsecodes zum Mond schicken lassen und eine leicht veränderte Komposition zur Antwort bekommen: Die Mondkrater haben Informationen für sich behalten. Unser kulturelles Gedächtnis schliesst die Lücken gern und ahnt: Auch die Schlüsselwerke der Kulturgeschichte bleiben Teil einer nie aufzuhaltenden Bewegung.

Katie Paterson Im Centre PasquArt, Biel. Bis 20. November.