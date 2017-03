Mode, die gekonnt kokettiert

Fürs Ermüden blieb keine Zeit: Rasche Auffassungsgabe war gefragt, während sich die Models auf drei Bühnen zu Gruppen formierten und zwischen den Stehplätzen dem nächsten Rampenlicht zustrebten. Drei grosse Wandprojektionen steigerten simultan die Dichte der Eindrücke – alles zu bester Clubbing-Musik, die der Folge der theatralen Gesten Tempo und Puls mitgab.

Wow! Mode ist mehr als Kleid und Accessoire. Mode ist, wenn der Schuh einer Silhouette aus edlem Brokat die letzte Kurve gibt und der Schritt die Stoffe in rhythmischer Bewegung hält. Mode ist Collage und Fragment. Sie verweigert im Strick die geschlossene Hülle, zeigt Bein- und Armfreiheit, gibt sich elegant bis geschlissen. Mode kennt Ladies und Rowdies, Bischöfe oder Latex-Sklavinnen. Sie kokettiert mit Luxus und Wegwerfmentalität, ist Anlehnung und Zitat, ist Dramaturgie – und unbedingt ein Spiel mit Schemen und Rollen.

Wenn der Mann High Heels trägt

Die 18 Designerinnen und 4 Designer sind mehrheitlich zwischen 22- und 27-jährig. Am Übergang vom Bachelor in kreativwirtschaftliche Nischen, zur Fortsetzung des Studiums oder in die Zusammenarbeit mit einem internationalen Label bieten sie alles auf, was ihnen das Institut an Erfindergeist, technischem Know-how und Durchsetzungsvermögen mitgab.

Ihr Gegenentwurf biederer Alltäglichkeit zeichnet kollektiv das Bild einer Gesellschaft, die sich – jung, cool und selbstverständlich sexy – an allem bedienen kann. Auch an politisch aufgeladenen Symbolen.

Muster und Materialien sind global verfügbar und lassen sich in subjektive Befindlichkeiten ebenso wie in theoretische Reflexionen einnähen. Waghalsige Kombinationen von Pelz auf Haut, von Mänteln über Slips setzen sich über Jahreszeiten hinweg. Und nicht wenige Kollektionen spielen mit flüssigen Gender-Grenzen: Mann trägt auch High Heels, bewegt sich mit Hüftschwung im eng anliegenden Kleid. Frau in finster androgyner Mimik sucht die Gespielin in erotischer Anmutung. Dass das Make-Up den weiblichen Modellen die Drag Queen wie die bourgeoise Nonne ins Gesicht schrieb, ist symptomatisch für diesen modisch krisengeschüttelten Geschlechterbegriff.

«Doing Fashion» macht Lust auf Verwandlung: Warum nicht selbst mit einem goldschimmernden Top durch die Sommerhitze waten? Warum nicht die zerfranste Lederjacke mit einer überlangen Hose kombinieren? «Trash of Luxury» ist das: verwegen, sinnlich und schön. Im realen Leben, wo nicht alle lange Beine haben, dürfte es auch das Lächeln behalten, dem der professionelle Gestus der Show nicht im Anflug Platz bot.