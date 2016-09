Fragt man Regisseurin Deborah Neininger nach dem Motiv für ihr Interesse an dem Thema Jugend und Psychiatrie, antwortet sie lachend: «Vielleicht, weil ich selber spinne.» Ironie hin oder her: Diese eigentümliche Neigung hat die 33-jährige Schaffhauserin dazu gebracht, das Theaterstück «Twenty four» über den Alltag in einer Jugendpsychiatrie zu entwerfen. Der Clou daran: Das Skript wurde von 24 Jugendlichen aus den Basler Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) zusammen mit dem Kollektiv «We ate lobster» geschrieben und als Anleitung für die drei Performer gedacht. Die jugendlichen Dramatiker sind zwischen 14 und 18 Jahren alt und weisen unterschiedliche Störungen auf. Das einstündige Stück wird im Rahmen des EXTRA-Wochenendes von Wildwuchs präsentiert und feiert heute um 20 Uhr im Theater Roxy in Birsfelden Premiere.

«Ich wollte den Jugendlichen aus den UPK eine Ausdrucksmöglichkeit bieten, ohne sie auf die Bühne zu stellen», erzählt Deborah Neininger, die seit 2014 an einem Langzeit-Dokumentarfilm über die Jugendstation der UPK arbeitet. Die jungen Patienten vor dem Publikum spielen zu lassen, wäre nämlich «eine relativ einfache Möglichkeit» gewesen, weil «diese Jugendlichen an sich schon interessant sind». Um die Gefahr des Voyeurismus und eine Stigmatisierung zu verhindern, erstellte Neininger aber mit Sarah Bahr, die im Stück auch schauspielt, ein Konzept, das den jungen Patienten den grösstmöglichen Handlungsraum bietet.

Nicht fragen: «Wie geht es dir?»

«Wir mussten Strategien entwickeln, damit sie uns ihre Geschichten, ihre Ideen und ihre Vorstellungen über Theater erzählten», sagt Sarah Bahr. Bahr studierte Angewandte Theaterwissenschaften mit Neininger in Giessen und teilt mit ihr die Vorliebe für das Thema Jugend und Psychiatrie. Die Ausarbeitung solcher Strategien sei ein äusserst anspruchsvoller Auftrag gewesen. Die jungen Patienten hatten Mühe damit, sich an ihre neue Rolle als Textautoren zu gewöhnen. «Einmal kam eines der Mädchen in die Proben», erinnert sich Bahr. «Sie sah, wie Performerin Wanda Wylowa gerade ihren Monolog sprach. Man konnte ihr Erstaunen und ihre Freude deutlich sehen.»