«Bittscheen Jumpfere Regula», tönts aus dem Radio, und schon hüpft mein Herz: Dieses schöne, reine Baseldytsch ist unverkennbar er, Ruedi Walter. Am 16. Juni 1990 ist seine Stimme für immer verstummt – ausser auf Tonträgern. Auf SRF1 ist sie gegenwärtig omnipräsent, jährt sich doch am Samstag der 100. Geburtstag des Unvergesslichen.

«Gerade heute haben die meisten Leute ja so wenig zu lachen und da sind sie dankbar, wenn man ihnen dazu verhilft. Aber damit das geht, muss der Schauspieler in jeder Vorstellung voll da sein, ganz egal, ob er guter oder schlechter Laune ist», hatte er mir in einem Interview 1981 gesagt. Es waren ebenso wenig leere Worte wie das Credo, das Ruedi Walter sich zum künstlerischen Grundsatz gemacht hatte: «Man darf nichts machen, man muss sein und sich selber geben.

Wenn ich seinen Namen höre oder lese, werde ich automatisch ein halbes Jahrhundert jünger: Es ist Samstagmittag anno 1955, die Nachrichten von Radio Beromünster sind vorbei und wir sind eingeladen «zum schwarze Kafi bi Ehrsams am Spalebärg 77a». Gebannt hört die ganze Familie zu, worüber sich dr Gusti und sy Louisli mokieren.

Es war die erste Satiresendung der Schweiz, wurde bis 1965 gesendet und hatte – wie man heute sagen würde – Kultstatus. Als Ruedi Walter und Margrit Rainer 1976 in memoriam dieser Sendung zu den ersten «Ehrespalebärglemer» ernannt wurden, begann die Laudatio des Basler Stadtpoeten Felix Burckhardt, alias Blasius, so: «I han e Frind syt vyle Johr, / wo z Ziri läbt, sunscht isch er gsund. / An ihn haan i my Härz verlore, / und doo derfir gits mänge Grund. / I kenn en fascht e Menschenalter / Und frai mi immer, wenn en driff. / Was bsinsch di! S isch dr Ruedi Walter, / e Ma mit Härz, e Ma mit Pfiff.»

Schauspieler für Jedermann

Beides – Herz und Pfiff – hatte Ruedi Walter reichlich. Dazu jede Menge schauspielerisches Talent. Schon in der Schule hatte er «theäterlet», im Militärdienst auf der «Soldatenbühne» gespielt, als Mislin an der Seite von Alfred Rasser den «HD-Soldat Läppli» aus der Taufe gehoben. Er war Volontär am Stadttheater Basel, hatte Engagements am Zürcher Schauspielhaus.

1948 traf er als Mitglied vom «Cabaret Cornichon» auf die zwei Jahre jüngere Margrit Rainer. Fortan und bis zu Rainers frühem Tod 1982 waren die beiden als Bühnenpaar unzertrennlich, prägten 30 Jahre lang in Dialekt-Lustspielen und -Komödien die nicht subventionierte Deutschschweizer Theaterszene. «Ein Volksschauspieler zu sein ist eine grosse Ehre für mich. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Ein Volksschauspieler ist ein Schauspieler, der dem Volk gehört. Einer, den das Volk akzeptiert als einen der seinen», so Walter kurz vor seinem Tod in einem Interview.

Ich sehe ihn als Vater Knie vor mir in Hansjörg Schneiders Dialektübertragung von Carl Zuckmayers Seiltänzerstück «Katharina Knie» – im August 1985 im Zirkuszelt am Zürichsee. Und in Kurt Frühs Film «Hinter den sieben Gleisen» als Bananen und Schnaps klauender, schlitzohriger Clown. Im Bernhardtheater als Vater Wiesner in «D Muetter wott nur s Bescht». Als Martin Hugentobler in «Potz Millione» ist er ebenso unvergesslich wie als Landstreicher in «De Huuswart» – der Dialektversion von Harold Pinters «Der Hausmeister» im Theater am Hechtplatz. Ganz zu schweigen natürlich von seinem Heiri in «Die kleinen Niederdorfoper» im Corso-Theater – Jä so du: Da war nicht nur sein Züritüütsch einfach umwerfend.

Fast am stärksten in all seinen Sternstunden ist Ruedi Walter mir in der Uraufführung vom Musical «Bibi Balù» 1965 im Theater am Hechtplatz präsent: Ganze 17 Rollen hat er darin gespielt – von einem «Blick»- und einem «NZZ»-Journalisten über einen Pfarrer, einen Barmann bis zu einer Stewardess.

Als ob es erst letzte Woche gewesen wäre, sehe ich ihn als Pfadfinder Wotan vor mir und höre ihn «Pfadi Topfkolläkte, Bibi Balù Pfadi Topfkolläkte» rufen. Als Emma Weideli-Oggenfuss vom Züriberg (Margrit Rainer) ihn erblickt und freudig «d Jugend uf em rächte Wäg» ruft, kontert Wotan knapp «mir schtinggts».

Das Gesicht, das Walter dabei schnitt, war einmalig. Nein, nicht nur die Mimik, auch Gestik und Tonfall waren mitreissend – der ganze Ruedi Walter – einmal mehr. Die 17 Rollen in «Bibi Balù» sind verbrieft. Aber in wie vielen Stücken Ruedi Walter gespielt, auf wie vielen Bühnen er gestanden, wie viele Menschen er mit seinem Können beglückt hat – wer will das schon zählen?

Ein Künstler der Menschlichkeit

Zu Walters 60. Geburtstag hatte ihm der Autor, Publizist und Regisseur Werner Wollenberger am 10. Dezember 1976 eine «Liebeserklärung» geschrieben. Es gibt bis heute kaum treffendere Sätze, um Ruedi Walter gerecht zu werden: «Ich mag Deine Komik, die eine grundsätzlich leise und behutsame ist, die den gelegentlichen Mut zum Überborden hat, die wahnwitzige Purzelbäume schlägt.

Doch noch wo sie die absurdesten Salti dreht, bleibt diese Komik immer menschenmöglich, liebenswürdig und ungeheuer liebenswert … Lieblosigkeit ist Dir so fern wie der Mars; noch wenn Du eine Figur in die Karikatur treibst, so bewahrst Du ihr Menschenwürde … Ich schätze Dich, weil Du mehr bist als ein kompetenter Unterhalter, nämlich ein Charakterdarsteller der Sonderklasse, verwandlungsfähig wie kaum ein anderer … Ich bewundere Dich schliesslich, weil Du Dir das Leichte niemals leicht gemacht hast …»