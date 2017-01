Die Aufführung in Basel im Jahr 2016 ist also düsterer als diejenige im sozialistischen Budapest anno 1962?

Ich glaube, vor allem junge Menschen können sich kaum mehr vorstellen, wie damals die Lebensumstände waren. Die Leute waren sehr arm. Heute würde man sagen: Sie lebten unter dem Existenzminimum. Doch davon sprach damals niemand. Trotz allem waren sie nicht unglücklich, sondern voller Lebenslust. Diese Gleichzeitigkeit von Armut und Lebensenergie war sehr eigen.

Du hast gleich nach der Vorstellung gesagt, man könne sich heute kaum mehr vorstellen, wie arm die Leute damals waren.

Ja. Auch aufs Karussell zu gehen, konnten sich längst nicht alle leisten. Als wir mit den Eltern auf der Kirmes waren, kamen manchmal Leute und haben um eine Krone für ein Glas Sirup oder eine Karussellfahrt gebeten.

Wie waren die Lebensumstände?

Meine Tante etwa wohnte in Budapest mit zwei anderen Familien und einem Professor für Literatur in einer Fünfzimmerwohnung mit einem Bad und einem WC. Der Uni-Professor lebte in der Lebensmittelkammer, ohne Fenster. Er war liberal, wäre er ein Kommunist gewesen, hätte er eine bessere Wohnung gehabt. Aber die Stimmung war gut, meine Tante kochte hervorragend, am Wochenende gab es manchmal ihren berühmten Gemüse-Fleisch-Eintopf. Hungern musste niemand, weil die meisten irgendwo ein Stück Land hatten, Selbstversorger waren. Und der Zusammenhalt unter den Leuten war sehr viel stärker als heute. Wenn jemand von uns Kindern krank war, haben täglich alle Bekannten angerufen – was ziemlich teuer war–, haben eingemachte Früchte vorbeigebracht oder sogar eine Banane – das gabs nur zwei, drei Mal im Jahr, und nur für uns Kinder. Meine Eltern sagten, sie hätten Bananen nicht gerne. Bis heute, wenn ich in der Migros ein Kilo Bananen oder Orangen kaufe, habe ich ein Glücksgefühl, mir das einfach leisten zu können. Dieses Gefühl hat mich bis heute nicht verlassen.

Was für eine Bedeutung hatte das Theater für die Gesellschaft – gerade während des Sozialismus?

Nach dem gescheiterten Aufstand von 1956, vor allem nach 1960, liess der damalige Ministerpräsident János Kádár eine Öffnung zu, gerade auch im Theater wurde die Zensur gelockert. Es gab einige ausgezeichnete Conférenciers, Kabarettisten, die systemkritische Satire-Abende boten. Ihre Spezialität war es, mit feinsten Andeutungen zwischen den Zeilen auszudrücken, was man eigentlich nicht aussprechen durfte. Die politische Führung in Ungarn war damals so klug, dass sie selbst diese Vorstellungen gerne besucht hat. Kádár war sogar fast beleidigt, wenn er nicht kritisiert wurde. Diese Vorstellungen haben wir in Bratislava am ungarischen Fernsehen geschaut; manchmal haben wir uns erschreckt umgesehen, ob uns nicht jemand beobachtet. In der Slowakei musste man damals befürchten, dass allein das Schauen solcher Sendungen Probleme mit der Polizei oder dem Arbeitgeber bringen könnte.