Eric Hattan ist Installations-, Video-, Konzept- und Performancekünstler. Seit seinen künstlerischen Anfängen setzt sein Handeln in ganz konkreten Räumen an: Hattan hat dem Sperrgut im Quartier neue Ordnungen eingeschrieben, seinen Hausrat zur Installation verdichtet, seine Kleider zum Gegenstand der Betrachtung gemacht. Der öffentliche Raum spielt ihm Materialien, Bilder und Situationen zu. Er nimmt sie zu sich, lässt sie zirkulieren und räumt wieder auf – darum ist sein Werk eher als Dokumentation von Handlungen denn als Verzeichnis von Skulpturen und Videos einsehbar. Dieses Jahr wird der 1955 in Wettingen geborene Eric Hattan mit dem Basler Kunstpreis ausgezeichnet.

Es steckt in Ihrem Tun viel Anerkennung für das, was schon da ist: Beobachten und Verändern scheinen Ihnen wichtiger als das Erfinden. Was hat Sie solche Aufmerksamkeit für Situationen gelehrt?

Ich habe beim Zuschauen gemerkt, wie Dinge funktionieren. Meine Eltern hatten ein Elektrofachgeschäft und ich habe schon früh in der Werkstatt und im Büro zugeschaut. Basteln, wo es vor allem darum geht, für die eigenen Zwecke ohne spezielle Werkzeuge und Material eine Lösung zu finden, ist bei mir eine Grundkonstante. Das hat mit Ausprobieren zu tun, mit Selbermachen und, zuallererst, mit Schauen und Analysieren.

Sie haben jung entschieden, Künstler zu sein. Was hat Sie mit Anfang 20 diesen Weg einschlagen lassen?

Ich habe nicht entschieden, Künstler zu sein. Ich habe entschieden, mein eigenes Leben zu leben. Nach einem kurzen Anfang an der damaligen Kunstgewerbeschule wollte ich meinen Lebensunterhalt selber verdienen. Wie, war damals nicht so wichtig. Ich fand jede Beschäftigung interessant – im Wissen, dass keine Anstellung auf Dauer wäre.

Haben die damaligen Jobs Ihre spätere Kunst beeinflusst?

Ich habe am Güterbahnhof Wagen entladen, was eine sehr skulpturale Arbeit war. Ich bin kreuz und quer durch die Schweiz gefahren und habe im Auftrag einer Chemiefirma Massenimpfungen durchgeführt. So sah ich, wie es hundert schwergewichtige Metzger in einer Grossmetzgerei wegen dieser Impfung mit der Angst zu tun bekamen, setzte an der Zürcher Bahnhofstrasse die Druckluftpistole auf die Ärmchen von Büroangestellten. Dank weissem Kittel bin ich immer als ein anderer wahrgenommen worden. So kam ich mit mir neuen Welten in Kontakt. Die Wirkung auf das Spätere war nicht beabsichtigt, aber sicher nicht bedeutungslos.