1989. Wenn mein damals 13-Jähriges Ich gewusst hätte, dass ich 2016 mit Désirée Meiser einen Theaterabend verbringe, es wäre ausgeflippt, wie es damals zu sagen in war. Désirée Meiser war meine Lieblingsschauspielerin. Ganz besonders liebte ich sie als Maria im damaligen Hit-Musical «Linie 1». Und das ging nicht nur mir so: «Linie 1» und seine Maria waren damals Kult in Basel. Nun, 27 Jahre später, sehen wir uns zusammen eine «Linie 1»-Schüleraufführung am Gymnasium Liestal an. Mit dabei ist auch ihr jüngster Sohn Ruben. Er ist so alt, wie ich damals war: 13.

Linie 1, fahr mal wieder U-Bahn! Désirée Meiser, laufen Ihnen jetzt die alten Lieder wieder nach?

Désirée Meiser: Einige sind sowas von eingegraben. Schon vor Basel habe ich darin bei meinem ersten Engagement in Darmstadt am Staatstheater gespielt – damals war ich das Mädchen. Dann bin ich sogar im Gripstheater eingesprungen für deren DDR-Tournee, 1988, kurz vor der Wende. Wir hatten ein Gastspiel in Halle im Theater von Peter Sodann, den man als «Tatort»-Kommissar kennt. Er hatte einen relativ kritischen Spielplan und war stets bisschen gefährdet. Da war eine aufgeladene Stimmung, alles war im Umbruch. Da war zwischen uns Schauspielern so ein Verbrüderungs- und Verschwesterungsgefühl. Wir haben unser ganzes Ostmark-Devisengeld in Rotkäppchen-Sekt umgenützt und uns heillos mit den allen betrunken. Da hatte das wirklich eine politische Komponente.

«Linie 1» wird vom Berliner Grips-Theater bis heute konstant weiter gespielt. Funktioniert das noch?

Nach dem Fall der Mauer habe ich mich das echt gefragt. Ich dachte, jetzt müssen die das doch umschreiben. Aber sie sind komplett bei der Vorlage geblieben. Die ganzen Veränderungen bekommen keinen Raum. Das finde ich erstaunlich.

Auch am Gymnasium Liestal wird das klassisch wie in den 80ern gespielt.

Da sieht man, wie behütet letztlich diese Welt hier noch ist. Dass man diese Art von Berliner Bahnhof-Zoo-Drogenromantik so beeindruckend findet. Letztlich sind wir immer noch auf einer Insel der Glückseligen. Vielleicht stellt «Linie 1» immer noch den Traum dar, als behütetes Mädchen in die gefährliche Grossstadt zu gehen. Eine Schülerin beschreibt im Programmheft, wie es ist, im Baselbiet aufgewachsen zu sein: Da ist alles schön, «d’ Natur, Fründe, d’Eltere, s’ Grosi. Und denn gosch i die grossi Stadt!» Wie das Mädchen im Musical. Es verkörpert diese traumatische Vorstellung: Du musst da in der U-Bahn übernachten und dein Johnny ist nicht da.

Haben Sie «Linie 1» seit 1989 noch mal gesehen?

Nein. Das war der Beginn der Baumbauer-Ära, während der ich am Theater Basel fest engagiert war. Ich habe mit den Räubern angefangen, da war ich allein unter 13 Männern. Ich hatte keine Ahnung, war völlig fremd hier, habe da mit diesem Rudel Jungs geprobt. «Linie 1» war dann so ein richtiges Ensemble-Stück. Es war ein wahnsinnig nettes Ensemble. So eine Revue ist viel Arbeit. Aber wenns läuft, macht es unheimlich Spass. Es war immer Party in der Garderobe.