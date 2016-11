Als das Resultat am 9. November feststeht, brechen alle in Tränen aus. Donald Trump wird Präsident der USA. Dieser Latino-verachtende Multi-Milliardär, der in den südlichen Nachbarn nur Kriminelle sieht. Der Cast von «West Side Story» befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Österreich, veranstaltet eine Wahl-Party, die eher in einer Trauer-Feier endet. Aber all die Tränen wegen Trump zeigen vor allem den lateinamerikanischen Darstellern: Unsere Story, die wir Abend für Abend auf der Bühne dem Publikum vermitteln wollen, ist aktueller denn je.