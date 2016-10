Die Frage war zu erwarten. Wie man sich das vorstellen müsse, wenn er zum Thema «Krieg» forsche, wollte eine Schülerin der Kantonsschule Baden wissen. Tieferes Wissen über den Krieg erwirbt man sich schliesslich im Kugelhagel. Herfried Münklers Antwort hätte man als ausweichend taxieren können oder müssen, wenn sie nicht wahr wäre: «Wenn man in den Krisengebieten dabei ist, erfährt man wenig oder nichts. Was genau abläuft, sieht man besser aus der Distanz.» Was den Krieg ausmacht, das mag allenfalls Sache der persönlichen Erfahrung sein; was der Krieg ist, das bekommt man aber mit Nachdenken und dem Studium sekundärer Quellen besser heraus.

Eingeladen hatten den berühmten Professor aus Berlin die Geschichtslehrer der Kantonsschule Baden. Sie hatten sich und ihre Klassen mit dessen Buch «Die neuen Kriege» beschäftigt. Der Einladung waren auch gut 150 Schülerinnen und Schüler gefolgt, die Aula war gut gefüllt. Geleitet wurde das Gespräch von einer Schülergruppe, die Lehrer hielten sich zurück. Und das Interesse des Publikums war gross und die Beteiligung lebhaft. Herfried Münkler gab sich Mühe, in seinem frei gehaltenen Einleitungsreferat verständlich zu bleiben. Es gelang. Auch wenn er Krieg und Frieden als «Aggregatzustände des Politischen» definierte, was er offensichtlich nicht vermeiden konnte und deshalb ganz behutsam tat, gab es kein Aufstöhnen. Und die Fragen, welche bereitwillig gestellt wurden, verrieten, dass sich Schülerinnen und Schüler in die Thematik und Begrifflichkeit eingearbeitet hatten.