Es begann alles mit dem «grossen Zucchini». Einem Alleinunterhalter aus Washington, der für seine Shows an Kindergeburtstagen überaus gut bezahlt wurde. Sein Reichtum währte jedoch nie sehr lange, verlor er doch sein ganzes Geld jeweils über Nacht – an einarmige Banditen.

Diese Geschichte entfachte in Olivier Keller, dem Regisseur des Theaters Marie, die Idee, sich mit dem Spiel und den Mechanismen der Unterhaltungsindustrie zu beschäftigen. Was bedeutet es zu spielen? Was löst das Spielen in den Menschen aus? Und weshalb spielen wir überhaupt?

Fragen, die bald auch Patric Bachmann und Erik Noorlander vom Theater Marie beschäftigten. Knapp zwei Jahre später präsentieren sie nun ihr Stück «Zonk». Einen Spieleabend. Auf einem Schiff. «Wir wollen die Emotionen rund um das Gewinnen und Verlieren spürbar machen», erzählt der Dramaturg Patric Bachmann. Man könne das Projekt mit einer Forschungsreise vergleichen, dem Erforschen des menschlichen Verhaltens, des Spiels und der Unterhaltung.

Ein geführtes Abendprogramm

Das Publikum, das vom Team lieber als Gäste bezeichnet wird, spielt im Laufe des Abends verschiedene Spiele, während das Schiff über den Hallwilersee und später den Bielersee schippert. Durch das Abendprogramm führen die beiden Schauspieler Sandra Utzinger und Ladislaus Löliger.

Mit kurzen Szenen zu Geschichten und Fakten und vor allem auch mit Werbespots für die zu gewinnenden Preise – angeboten von Herstellern aus der Region, unterbrechen sie das Spiel. Letzteres soll die Menschen zueinander führen – auf engstem Raum, die Werbespots sollen das Kommerzielle der Unterhaltungsbranche veranschaulichen.

Denn die meisten Menschen spielen, wenn es etwas zu gewinnen gibt. Das Spiel dient also nicht nur der Unterhaltung, es geht dabei auch oft um Geld. «Wir wollen die Leute zum Denken anregen», sagt Löliger und fügt an, dass das Spiel eine positive wie auch negative Seite habe – das will das Theater Marie demonstrieren.

Das Schiff als isolierter Raum

Das wohl Wichtigste und zweifelsfrei Interessanteste an dieser Vorführung ist der Ort des Geschehens. Nicht auf einer Bühne wird gespielt, nein, auf einem Schiff. Ein isolierter Raum, umgeben von kaltem Nass. Eine Blase. «Wie erhält man die Aufmerksamkeit der Menschen?», fragt Olivier Keller.

«Es gibt nicht viele Orte, die das Gesellschaftliche betonen, ein Schiff jedoch gibt den Menschen das Gefühl, eingeschlossen zu sein. Von einem Schiff, auf dem Wasser, kommt man nicht so leicht weg.» Gerade das ist der Kern des Stücks: Die Verhaltensmuster der Gäste, wenn man dem Spiel und der Unterhaltung nicht entkommen kann. Bachmann fügt an: «Wie frei ist der Mensch, sich der Unterhaltungsindustrie zu entziehen?»

Ungewisser Ausgang

«Zonk» ist eine Zusammenarbeit, nicht nur zwischen den Schauspielern und den Produzenten, sondern auch mit dem jeweiligen Kapitän des Schiffs und den Schifffahrtsgesellschaften. Das Theater am Bahnhof Reinach und das Schlachthaus Bern haben die Produktion ebenfalls unterstützt.

«Das Theater Marie hat die Möglichkeit, unterschiedliche Formate zu bespielen» erklärt Patric Bachmann. Für diese Produktion sei es naheliegend gewesen, aus dem üblichen Theater-Raum auszubrechen. Die Gäste müssen sich drei Stunden Zeit nehmen, es gibt einen Imbiss, und die Projektleiter und Schauspieler wissen nicht, wie sich der Abend entwickelt. Obschon, laut Sandra Utzinger, die Struktur sehr klar sei: «Es wird einfach gespielt». Doch wie sehr sich die Gäste im Spiel verlieren werden, ist unklar.

«Zonk» Theater Marie, Premiere: 10. Dezember, weitere Vorstellungen 11., 15., 16., 17., 18. Dezember, Hallwilersee.