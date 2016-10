Die Linien winden sich eng aneinander und verschmelzen in ein Gewirr von Strichen. Auch auf den zweiten Blick lässt sich kein Muster im Wirrwarr erkennen. Erst beim dritten Mal zeichnen sich einzelne Buchstaben ab, und Wörter werden preisgegeben. Doch diese sind meist nur im Hintergrund. Im Vordergrund stehen Figuren. Samurai-Masken, der Star-Wars-Bösewicht Darth Vader oder ein strahlend-blaues Auge ziehen den Fokus auf sich. Es ist die Kombination aus Bild und Schrift, die den Kunststil von Luc Kradolfer einzigartig macht.

Künstlerblut von Anfang an

Es ist eine Kombination, die neuartig ist, und die der Jungkünstler unter dem Namen Artigraphy einfängt – eine Mischung aus dem englischen «art» und «calligraphy». Die Freude an der Kunst ist jedoch nicht neuartig, denn Kradolfer, der sich mit Künstlernamen «Le Luc» nennt, war bereits in der Grundschule angefressen vom Malen und Zeichnen: «Meine Hefte waren voll mit Skizzen und Kritzeleien», sagt Kradolfer. Die Motive stammten meist aus den favorisierten Comic-Heften oder Manga-Büchern. Dieser Stil zeichnet sich bis heute in Le Lucs Bildern ab, denn all seine Motive verfügen über die Comic-typischen Outlines – oder auf Deutsch: schwarze Aussenlinien, die das Bild eingrenzen.

Diese Outlines konnte er auch in seiner nächsten künstlerischen Phase üben: Als Jugendlicher entdeckte Le Luc die Welt des Graffitis für sich. Als Auftragssprayer verzierte er zahlreiche Garagentore und Hausfassaden von Kollegen und Auftraggebern. «Das Spannendste am Graffiti-Sprayen ist die Auseinandersetzung mit dem Buchstaben. Du wählst einen Buchstaben, nimmst ihn auseinander, analysierst ihn und setzt ihn wieder zusammen. Doch diesmal integrierst du deine eigenen Schwünge.»

Diese Technik wendet der 23-Jährige noch heute bei den kalligrafischen Teilen seiner Werke an: «Ich brauche keine Vorlagen. Es geht darum, wie ich mit dem Buchstaben spielen kann.» Dabei ist das Wort am Ende oftmals nur noch schwer lesbar. Doch dies sei auch nicht das Ziel dabei. Wichtiger sei, dass der Text visuell ansprechend ist. Zudem ist der gelernte Maler überzeugt, dass ein Bild etwas ausstrahlen kann, selbst wenn die Buchstaben nicht erkennbar sind.

Aus diesem Grund verwendet er meistens positive Wörter, die er in das Bild einfliessen lässt. «Beinahe wie eine Art Mantra.» Es kann aber auch einmal ein Text sein, der mit dem Motiv zusammenhängt, wie zum Beispiel im Hintergrund von Darth Vader. Dort findet ein geübtes Auge den Lauftext des ersten Star-Wars-Films.

Nur Schriftzüge zu gestalten, fing Le Luc allerdings bald an zu langweilen. Er suchte eine neue Herausforderung und Weiterentwicklung seiner Werke. Er fand diese in der Kombination mit Motiven vor einem kalligrafischen Hintergrund.

Eine Kombination, die gefällt

Der Jungkünstler hat Erfolg mit seiner neuen Kreation. Am 7. Januar eröffnet er seine erste Soloausstellung im «Farbklex» in Liestal unter dem Sujet «Artigraphy – Calligraphy with Character». Für den Basler ist dies die optimale Plattform, sich selbst als Künstler vorzustellen. Denn in jedem Werk steckt ein Stück Persönlichkeit von Le Luc. Selbst die Launen des Künstlers lassen sich in seinen Werken erkennen. «Bin ich wütend, male ich kantig und eckig; bin ich zufrieden, werden die Bilder runder und weicher.» Trotz dieser Unterschiede lässt sich in jedem Bild sein Stil erkennen. «Mir wird nachgesagt, dass man meine Werke als ‹Le Luc-Werke› erkennt.» Diese persönliche Note will er nun präsentieren.