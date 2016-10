Der muntere Abschied durch Kollegen und Kolleginnen im Spital entlarvt den Zweck, als Asta als Abschiedsgeschenk ein One-Way-Flugticket nach Deutschland erhält. Zurück in jähe Perspektivlosigkeit: «Kein Geld, kein Zuhause, keine Familie, keine Freunde, das ist ihre Lage.» Asta zieht an der Zigarette und schaut sich um: Einige Gesichter erinnern sie an andere. Deren Spuren folgt sie dann im Geist, aus der Erinnerung oder in Anlehnung an eine weitere Biografie, was in der Tat zuweilen etwas viel Drehung an der Assoziationsschraube ist. Vielleicht ächzt die Autorin auch bloss dann und wann raffiniert unterm aufgenötigten Korsett.

Es ist gewiss nicht der Rahmen, es sind die durchwehenden Binnenerzählungen, die das Buch lesenswert machen. Und der mutige, unsentimentale, von jeglichem Raunen frei geätzte Ton. Mutiger noch beim gewählten Thema, dem Helfen. Klinisch zu nennen wäre dieser Stil allenfalls wegen der kühlen Temperatur, keineswegs steril ist das aber als Literatur.

Macht Helfen «selig», oder fördert es über andere die Macht?

Mittelmässige scheitern beim Thema «Helfen» fast ausnahmslos. Aus einer kaum beherrschbaren Versuchung heraus: Wer sich literarisch des Guten annimmt, will in irgendeiner Ecke unweigerlich auch etwas gut erscheinen und dadurch in aller Regel sentimental oder – literarisch noch fataler: ungenau. So arbeitet aber erst die mediokre Unschuld. Mittelmässigkeit mit literarischem Skrupel sucht das Heil darum im Zynismus: lieber herzlos scheinen als literarischer Amateur.

Katja Lange-Müller kommt hier nicht nur ungeschoren durch, sie meistert das souverän. Auch dank ihrer sprach-skrupulösen Figur Asta. Sie lässt sich wirklich kein X für ein U vormachen. Sie schmeckt jeden Satz ab, wittert das Behelfsmässige, Nebulöse selbst in Formulierungen, die noch längst nicht abgedroschen sind oder bequem erstarrt zur Redensart.

Natürlich ist das «lästig», aber es «hilft»: nicht im Sinn der Krankenschwester, aber nach Anspruch von Literatur. Genau zu sein, heisst freilich nicht, sich deswegen auch festzulegen auf eine Anschauung, ein Idee dessen, was Helfen am Ende sein könnte. Wurzelt Helfen im Daseinsgrund des Menschen? Oder fördert es im Geheimsten über andere seine Macht? Vielleicht steckt Helfen gar in der DNA jeder Kreatur. Wie Katja Müller-Lange von Wespen erzählt, die einander buchstäblich aus dem Schlamassel zerren, ist ein Beispiel für jene seltene Qualität der Literatur, die gleichzeitig packt und empirisch exakt standhält.

Gepriesen sei bei dem Thema aber auch diese lakonische Einsicht: Dass der Mensch bei fremdem Elend «nicht wegschaut, sondern die Ärmel hochkrempelt, reicht fürs Erste».