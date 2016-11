Sie und Suly Röthlisberger sind aus «Der Bestatter» beinahe schon eine Familie. In «Die Geizige» spielt sie nun Ihre Mutter. Konnten Sie beide sich deshalb besser in eine solche Familiengeschichte einfühlen?

Nein, aber durch die Dreharbeiten kennen wir uns natürlich sehr gut und wissen, wie wir ticken. Das erleichtert viel bei der Probenarbeit.

Aus Molières männlicher Hauptfigur haben Sie, als Autorin, gezielt eine weibliche Hauptrolle für Suly Röthlisberger geschaffen?

Ja, Suly Röthlisberger fand ich schon immer toll. In Molière ist die Mutter nicht existent, obschon sie eine zentrale Figur in einer Familie ist. In der Literatur geht es oft um die mächtige Vaterfigur, deshalb wollten wir schon lange ein Stück inszenieren mit einer mächtigen Mutter.

Also gibt es zu wenige Rollen für ältere Frauen?

Ja, es bräuchte vielleicht auch dort eine Quoten-Regelung. (Lacht.) Zusammen mit Rolf Hermann haben wir eine Mutter-Figur kreiert, die nicht nur kitschig, gutmütig und strikt ist, sondern auch wahnsinnig eigensinnig, stur und lebensfroh.